Электронные водительские права и техпаспорт: стартовало тестирование приложения

Водители приступили к тестированию приложение с правами в смартфоне

Подросток спасся с помощью Siri Фото: freestocks / Unsplash

16 декабря стартовал период бета-тестирования мобильного приложения "Дія", запуск которого анонсировали в Кабмине. Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

"Для бета-тестирования зарегистрировались более 58 тысяч украинцев, однако участие в первой волне смогут принять только 20 тысяч человек", – рассказали в пресс-службе.

Участники тестирования получают индивидуальные письма на электронный адрес со ссылкой для доступа к приложению. После входа в личный кабинет водителя и загрузки документов водители смогут пользоваться приложением непосредственно на дорогах.

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Верификация документов сотрудниками полиции будет происходить с помощью QR-кода. В случаях, если полицейские будут отказываться признавать документы в смартфоне и требовать пластиковые, водителям необходимо обратиться на горячую линию полиции: 0-800-50-02-02.

Период тестирования продлится один месяц. В течение этого времени команда разработчиков проанализирует отзывы, чтобы исправить все недостатки приложения.

Напомним, 11 декабря стало известно, что украинская власть запускает в бета-режиме мобильное приложение "Дія". Отмечалось, что первыми станут доступны электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, что электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу с бумажными. Глава МВД добавил, что еще одним новшеством будет внедрение виртуальных номерных знаков. Создать электронный образ можно будет только по документам современного образца, то есть пластиковым.

Подробнее читайте в материале сайта: Украинцы получат электронные водительские права: что это и как будет работать.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что делать с брошенными авто во дворах украинских городов:

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