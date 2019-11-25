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Импорт "света" из России остановит работу украинских шахт – Юркив

25 ноября, 15:34

Добывающие предприятия накопили десятки тысяч тонн угля на складах

/ Фото: Pixabay

Из-за роста импорта электроэнергии из России, которое стало возможным из-за "поправки Геруса", отечественные угледобывающие предприятия уже имеют проблемы с реализацией угля, а в дальнейшем шахты могут вообще остановиться. Об этом заявил председатель комиссии по реорганизации "Волыньуголь" Владимир Юркив, пишет "Дело".

"Мы чувствуем, что есть проблемы с реализацией угля. На сегодняшний день заказ у нас есть на 16 тысяч тонн, так как точечные потребители угля берут немного. Это нам не дает никакой возможности сбалансировать добычу угля и экономику", - сообщил Юркив.

По его мнению, дальнейшее наращивание импорта электроэнергии, которое стало возможным из-за поправки, которую протащил в закон председатель комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус, приведет к сокращению мощностей отечественной генерации, и "Волыньуголь" может вообще остановить свою работу.

"Мы будем стоять. Не только мы. Я знаю, я звонил в другие объединения, у них по 50 тысяч тонн лежит на складе", – сказал Юркив.

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Он считает, что импорт электроэнергии из России должен быть остановлен, чтобы не допустить кризиса в отечественной угледобывающей отрасли.

"Я думаю, что надо как-то сначала наладить ситуацию с поставками своего угля, и только потом, если не будет хватать, можно было бы как-то подпитывать электроэнергией из России, наверное", – сказал Юркив.

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Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

Руководители энергокомпаний также обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевой энергии из РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающую отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не владел информацией о том, что "поправка Геруса" дала возможность восстановить импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

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