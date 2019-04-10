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Импорт свинины в Украину превысил экспорт в 23 раза

Сегодня, 16:41

Таможенные данные обнародовала Государственная фискальная служба

Фото: Pixabay
Импорт свинины в Украину превысил экспорт в 23 раза //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/127/df6/5c8127df6d7fc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/127/df6/5c8127df6d7fc.jpg Экономика Таможенные данные обнародовала Государственная фискальная служба

Украина по итогам января-марта 2019 года поставила на внешние рынки 316 тонн свинины, при этом импорт этой продукции в страну составил 7410 тонн.

Это следует из таможенной статистики, обнародованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

В денежном выражении экспорт свинины за первый квартал этого года составил 702 тыс. долларов, а импорт – 13,54 млн долларов.

Таким образом, импорт свинины превысил экспорт в 23 раза по весу и в 19 раз по стоимости.

Ранее глава Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар сообщила, что Украина по итогам 2018 года импортировала 100 тыс. тонн дешевой свинины. При этом она добавила, что украинские хозяйства неофициально жалуются на иностранную свинину, которая попадает в Украину "серым" импортом.

По данным ГФС, Украина в январе-феврале 2019 года увеличила импорт свинины в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 4,4 тыс. тонн. В денежном выражении импорт достиг 8 млн долларов, что в пять раз больше, чем в январе-феврале прошлого года. При этом экспорт свинины сократился в 3,2 раза – до 114 тонн. Стоимость поставок на внешние рынки уменьшилась в 3,7 раза – до 230 тыс. долларов.

В марте цены на украинскую свинину снизились. Подробнее смотрите в сюжете:


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Тег продукты, экспорт, таможня, импорт, свинина, ГФС

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