Импорт сыров в Украину из Европы могут "грубо ограничить"

Украина теряет экспорт сыров, зато стремительно наращивает их импорт. Поэтому правительство Украины готово принимать меры и совершать "грубые шаги" в связи со сложившейся ситуацией. Об этом рассказал торговый представитель Украины Тарас Качка, передает "Экономическая правда".

"Меня сейчас очень раздражает ситуация с резким ростом импорта сыров и вообще молочной продукции из ЕС в Украину, вплоть до контрабанды... Импорт растет, и это негативно влияет на украинских производителей", - сказал Качка.

По его словам, чтобы это остановить, правительство может пойти на "достаточно грубые шаги". Например, на защитные меры против импорта сыров в Украине.

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"Если наши производители обратятся с такой просьбой – это вполне возможно. Импорт вырос почти вдвое за прошедший год, это резкий рост", – отметил Качка.

Впрочем, он признал, что это – негативный сценарий, которого можно избежать при условии большей координации с ЕС.

Как писали новости "Сегодня", несмотря на то что Украина покупает больше сыра, чем продает, в Украине производят необычные сорта этого продукта. Например, в селе Подлесное Кировоградской области выпускают сыры из молока альпийских коз. Этих экзотических для нашей местности животных сюда завезли два года назад. Сейчас насчитывается уже несколько сотен голов. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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