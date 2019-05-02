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Импортная и украинская минералка: есть ли разница

2 мая, 06:06

"Сегодня" проверили содержание бутылок дорогой и дешевой минеральной воды


Цена в 70 гривен за бутылку минеральной воды одних шокирует, а других просто смешит, ведь иногда она равна стоимости недельного запаса воды. "Сегодня" сходили в лабораторию и сравнили содержание дорогих и дешевых бутылок.

Профессиональная спортсменка Дарья Охрименко отдает предпочтение дорогой минералке.

"Да, она стоит недешево, но эту цену целиком оправдывает ее лечебный эффект. Как только я начала ее пить, значительные улучшения здоровья. Даже мой врач подтвердил улучшение кровообращения", – отметила она.

В свою очередь Юлия Данченко во время пробежки пьет минеральную воду за 15 гривен и не жалуется на здоровье.

"Я считаю, что импортная за 70 гривен – она ничем не отличается. Вода одинаковая – хоть из Альп, хоть из наших родников", – рассказала она.

Журналисты "Сегодня" взяли воду трех производителей, из которых два – из Украины и один – из Франции.

"Импортируемая вода – минерализация составляет 0,3-0,75 грамма на дециметр кубический при норме для воды до одного грамма, второй наш отечественный образец – минерализация составляет 0,2-0,4, в третьей нашей бутылке с водой отечественного производителя – минерализация тоже в норме", – сказала технолог пищевой промышленности Елена Сидоренко.

Влияние воды на состояние организма примерно одинаковое. При этом французская вода содержала меньше железа, то есть была менее жесткой. Впрочем, как уверяют эксперты, разница несущественна.

"Хочу резюмировать следующее: если вы непосредственно выбираете воду для потребления на месте, не собираетесь ее транспортировать…, не стоит переплачивать за питьевую воду. Если у вас будут непрогнозируемые условия хранения, можно взять воду, которая дорогая", – заключила Сидоренко.

Ранее гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко опубликовал результаты сравнения оптовых цен на минералку в 2014 и 2019 годах. По его словам, пять лет назад литр газированной минеральной воды обходился в 1,4 гривни, а теперь – 4,6 гривни. В магазинах она будет еще дороже, добавил эксперт.

Напомним, известный своими целебными грязями и минеральными водами Куяльницкий лиман в Одесской области официально был признан курортом – 2 марта президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

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Тег продукты, минералка, минеральная вода, цены на продукты

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