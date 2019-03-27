Пиво, водка и соки дорожают в Украине: как взлетели цены за пять лет
Эксперты использовали статистику по оптовым ценам
Цены украинских производителей (оптовые) на водку за последние пять лет повысились в три раза, а на пиво – в 2,5 раза. Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
Эксперты Ассоциации подсчитали, как подорожали безалкогольные напитки и алкоголь с февраля 2014 года по февраль 2019-го (за литр):
- водка: февраль-2014 – 17,7 грн, февраль-2019 – 53,8 грн, подорожание – в три раза;
- пиво: февраль-2014 – 5,6 грн, февраль-2019 – 13,9 грн, подорожание – в 2,5 раза;
- этиловый спирт не менее 80%: февраль-2014 – 13,2 грн, февраль-2019 – 28,2 грн, подорожание – в 2,1 раза;
- бренди: февраль-2014 – 55,5 грн, февраль-2019 – 111,3 грн, подорожание – в два раза;
- газированная минеральная вода: февраль-2014 – 1,4 грн, февраль-2019 – 4,6 грн, подорожание – в 3,3 раза;
- негазированная минеральная вода: февраль-2014 – 1,5 грн, февраль-2019 – 4 грн, подорожание – в 2,7 раза;
- томатный сок: февраль-2014 – 5 грн, февраль-2019 – 14,3 грн, подорожание – в 2,8 раза;
- яблочный сок: февраль-2014 – 8,2 грн, февраль-2019 – 20,6 грн, подорожание – в 2,5 раза.
"Подчеркну, что на полках магазинов и на рынках увеличение стоимости было более существенным, но статистика не дает открытых данных по этим позициям, поэтому подорожание можем считать только по оптовым ценам", – добавил Дорошенко.
Ранее эксперты Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей подсчитали, сколько пива, вина и водки можно купить на зарплату. В целом, по их словам, по итогам 2018 года алкогольная продукция в Украине подорожала от 8% до 12%.
В феврале пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации предупредила, что с 1 июля 2019 года с украинских прилавков может исчезнуть виски, крепость которого превышает 45 градусов.
Напомним, осенью 2018 года Кабинет министров поднял минимальные розничные цены на алкоголь, в зависимости от напитка повышение составило от 5 до 20%:
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