Импортный газ для Украины немного подешевел: названа цена

В долларовом эквиваленте цена опустилась на 0,4% за месяц

Фото: "Укртрансгаз"

Средняя стоимость импортного природного газа в Украине в декабре 2019 года составила 176,69 долл. за 1000 куб. м., тогда как в ноябре она составляла 177,38 долл. Таким образом, цена уменьшилась на 0,69 долл., или 0,4% по сравнению с ноябрем. Это следует из данных, обнародованных пресс-службой Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

При этом с начала 2019 года цена на газ снизилась на 141,26 долл., так как в январе была на уровне 317,95 долл.

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В гривневом эквиваленте стоимость импортного газа в ноябре уменьшилась до 4130,6 грн за тысячу кубометров с 4276,7 грн в ноябре.

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Как известно, Украина не импортирует газ из России для собственных нужд с ноября 2015 года и лишь обеспечивает его транзит по своей территории. Вместо этого газ поступает исключительно из стран Евросоюза. Впрочем, теперь Украина допускает прямой импорт газа из России.

Такие заявления начали звучать после того, как Украина и Россия заключили новый пятилетний контракт на транзит газа. В рамках компромисса Россия заплатила Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а остальные судебные иски аннулированы обоими сторонами.

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