Инцидент в Оманском заливе: как он отразится на цене бензина

По словам эксперта, биржевые спекулянты уже использовали этот инфоповод

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Инцидент в Оманском заливе, где катера иранского Корпуса стражей исламской революции атаковали два нефтетанкера, не отразится значительно на ценах на бензин и дизтопливо.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал заместитель директора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

По его словам, спекулянты на биржах уже использовали и будут продолжать использовать этот инфоповод. Но напрямую это не повлияет на цены.

"Всевозможные инциденты, которые происходят во всем мире, используются биржевыми спекулянтами для нагнетания паники, для раскачивания нефтяных котировок. Поскольку смысл биржевых спекуляций – как раз зарабатывание на различных информационных поводах. Этот инцидент, безусловно, был и будет использован. Однако следует помнить, что на биржах торгуют не нефтью, а вторичными финансовыми инструментами. А мы, в свою очередь, не заправляем обязательствами по страховке свои автомобили. Поэтому влияние этого и подобных эпизодов на стоимость реальной нефти, тем более бензина и дизельного топлива, очень ограничено. Они уже использовали этот инцидент. Речь идет о биржах. Но это не отразится на АЗС Украины", – подчеркнул Рябцев.

Напомним, два танкера загорелись 13 июняв Оманском заливе после того, как подверглись торпедной атаке.

Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео утверждал, что иранские власти реализуют свою угрозу сорвать транспортировку нефти с Ближнего Востока на мировые рынки через Ормузский пролив. Он возложил на Иран ответственность за нападения танкеры.

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