Индекс борща: цены на продукты бьют по карману украинцев

Стоимость ингредиентов для главного украинского блюда заметно выросла за год

Индекс борща: цены на продукты бьют по карману украинцев 2019-02-21T13:00:00+02:00 Экономика Стоимость ингредиентов для главного украинского блюда заметно выросла за год

Главное украинское национальное блюдо снова подорожало – с начала 2019 года "борщевой набор" уже дважды рос в цене. Эксперты подсчитали, что в прошлом году кастрюля борща стоила дешевле.

По данным Государственной службы статистики, за год борщ со свининой подорожал на 16%. Впрочем, в магазинах есть альтернатива – например, ребра домашнего производства стоят 104,95 грн, а заводские – уже на 11 гривен дешевле. Именно такие берет на борщ киевлянка Елена.

"820 граммов на 77 гривен. На две кастрюли точно хватит", – говорит покупательница.

Для одной кастрюли борща только за ребра придется отдать более 35 гривен, при этом дорожает не только мясо. Киевлянка Людмила Грищенко подсчитала, что последний раз кастрюля борща обошлась для ее бюджета не меньше, чем в сотню гривен.

"Капуста подорожала, свекла морковь... Не говоря уже про мясо. Очень накладно получается", – отмечает Людмила.

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За килограмм самого дешевого лука в магазинах сейчас просят 22 гривни. Кило моркови – 11 гривен. Капуста, которая в прошлом году продавалась по четыре гривни за килограмм, теперь стоит все 17 гривен. Цены на картошку достигают 12-20 гривен.

Как поясняет экономист Игорь Гарбарук, цены растут из-за высокой стоимости хранения овощей.

"Хранение у нас в Украине не налажено. Больше количество ингредиентов портится, соответственно растет их стоимость. Других факторов, которые могли бы повлиять на стоимость борща, сейчас нет", – считает эксперт.

В феврале 2019 года пятилитровая кастрюля борща обходится хозяйке не менее чем в 82,73 грн. Прошлой зимой цена едва дотягивала до 65 гривен. Таким образом, подорожание за год составило 17 гривен.

Впрочем, во второй половине февраля цены на овощи для борща начали снижаться. Наиболее заметно подешевела свекла, а меньше всего – лук.

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