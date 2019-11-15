Индекс борща: как изменились цены на базовые продукты в Украине

Кастрюля борща обойдется украинцам на 15 гривен дешевле, чем два месяца назад

Цены на продукты в Украине продолжают колебаться, как на качелях. И если масло, и гречка дорожают, то некоторые овощи – наоборот. Новости "Сегодня" отправилась на рынок прицениться, сколько в ноябре стоит кастрюля борща?

Стоит отметить, что ровно 2 месяца назад 5-литровая кастрюля обходилась украинцам в 153 гривны.

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Начнем с картофеля. По сравнению с сентябрем, цена снизилась – говорят продавцы. Сейчас за кило просят 18 гривен. И советуют для борща выбирать картофель сортов Андретти и Белая роса. Луковицу и морковь можно купить за 5 гривен. Подешевела и капуста – за кило сейчас просят 8 гривен. Свекла дороже – по 12. Помидоры, которые нужны для классического вкуса, можно найти по 30-35 гривен за килограмм. Килограмм свиных ребер облегчает кошелек на 85 гривен.

По нашим подсчетам, борщ в ноябре подешевел на 15 гривен по сравнению с сентябрем. В основном, из-за капусты, которая стоит теперь на 10 гривен меньше. И мяса – минус 5 гривен. Морковь, лук и свекла остались в том же ценовом диапазоне.

Напомним, ранее украинцам обещали рост цен в ноябре и декабре. Новости "Сегодня" выяснили, что подорожает больше всего.

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