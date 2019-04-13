Индекс пикника: для поездки на шашлык украинцам придется раскошелиться

За год стоимость продуктов для отдыха на природе заметно выросла

Традиционные выезды на шашлыки весной-2019 подорожали. "Сегодня" отправили на рынок, чтобы проверить, сколько нужно выложить за пикник и смогут ли украинцы позволить себе такой отдых.

Продавцы уверяют, что при подготовке к Пасхе и майским праздникам украинцы не экономят – берут только лучшее. Покупатели уверяют, что цены на мясо не "кусаются" для тех, кто неплохо зарабатывает. А вот пенсионерам приходится туго – они нечасто могут позволить себе мясо.

Эксперты рассчитали индекс майского шашлыка на четыре-шесть человек. Полтора килограмма мяса обойдется почти в 170 гривен. Это на 5% дороже, чем было в прошлом году. В "корзинку" также вошли по килограмму огурцов, помидоров и картофеля, полтора литра воды, четыре бутылки пива, по одной – вина и водки, хлеб, кетчуп, маринад, сало и полкилограмма колбасы. Все это "потянуло" на 682 гривни.



За год "шашлычный набор подорожал на 12%.

"Подорожание за последний год стало меньшим, чем в предыдущие годы, потому что тогда была значительно выше инфляция. Больше всего прибавили в цене овощи, поэтому средний индекс подорожания составил за год 12%", – объясняет глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Уменьшить сумму в чеке можно, если заменить некоторые продукты. Например, свинину – курятиной, а алкоголь – соком и водой.

"Если вы откажетесь, например, от свинины, то сэкономите 60 гривен. Если не будете брать алкоголь – еще минус 200 гривен, что положительно скажется не только на кошельке, но и на здоровье", – отмечает эксперт.

А вот любителям рыбы на майский пикник придется выложить еще больше.

Напомним, также "Сегодня" выяснили, что будет с ценами на ранние овощи и фрукты в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Индекс пикника: для поездки на шашлык украинцам придется раскошелиться". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.