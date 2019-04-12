Пасха и температурные качели: что будет с ценами на ранние овощи и фрукты в Украине

В случае холодного апреля "витамины" будут дешеветь медленно, отмечают эксперты

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Раньше, чем в прошлом году, в Украине зацвели первые магнолии. Они распускаться, когда температура поднимается выше 15 градусов, а сегодня, 12 апреля, в стране уже меньше 10 градусов тепла и идут дожди. Стоит ли беспокоиться по поводу ранних овощей и фруктов, а также каких цен на них ожидать, "Сегодня" расспросили у экспертов.

Нынешнее похолодание пока не нельзя назвать существенным, говорит руководительница специализированного информационного сервиса "Info-Shuvar" Татьяна Гетьман. По ее словам, порой даже заморозки в апреле не являются поводом для волнений относительно урожая ранних фруктов.

"Помню, были огромные заморозки в начале апреля. Казалось, что Украина не соберет вовсе урожая косточковых, но потом деревья возобновлялись. Конечно, не было того урожая, на который мы бы могли рассчитывать, если бы заморозков не было, но ситуация не была критической", – отметила она.

Что касается овощей, то они, по данным Гетьман, уже продаются дешевле, чем в тот же период 2018 года.

"В целом ранние овощи немного дешевле. Сезон начался раньше, чем год назад. Это связано с тем, что наши фермеры стараются раньше выходить на рынок, чтобы поймать премиальную цену… В связи с тем, что предложение больше, цены ниже. Так, если год назад ранняя украинская капуста была по 35 грн, сегодня – 30-32 грн/кг", – объяснила эксперт.

Но на следующей неделе, по ее словам, уже возможен скачок цен.

"Уже на следующей неделе начнется предпраздничный ажиотаж – трейдеры будут формировать запасы перед Пасхой, так как в этот период самый большой рост спроса на свежие овощи. Это может немного повысить цену, но после Пасхи и майских все очень быстро может упасть", – сказала Гетьман.

Она признала, что в целом, холодный апрель может повлиять на темп снижения цен: "Увеличение предложения будет происходить сдержанно, цены если и будут снижаться, то не так быстро".

Однако похолодания уже не оказывают существенного влияния на ранние овощи и фрукты благодаря современным технологиям выращивания, отмечает аналитик УкрАгроКонсалт Ольга Мозговая. Такое краткосрочное похолодание не отразится на ценниках и из-за большого количества относительно дешевых импортных овощей и фруктов. Высокие цены сохраняются разве что на овощи из хранилищ.

"Сейчас со снижением предложения на овощи прошлого года цена на них растет (на картошку, капусту). Но уже появляется молодая продукция – с Закарпатья, с Юга... В мае можно ожидать снижения", – спрогнозирвал эксперт.

Напомним, в этом году на рынках относительно рано на прилавках появилась клубника. Журналисты уже успели проверить ее на нитраты:

Также эксперты попытались спрогнозировать цены на овощи и мясо до конца года.

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АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.