Индия хочет стать "вторым Китаем": экономист о провале создания крупнейшей в мире ЗСТ

Нью-Дели нужно воздерживаться от вхождения в структуры, способные затормозить его экономический рост

Коллаж: tsargrad.tv

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Китай приобрел достаточную экономическую мощь, однако рынки Америки и Европы для него постепенно закрываются, поэтому приходится создавать свою ось сотрудничества – зону свободной торговли RCEP ("Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство"). Однако не всем потенциальным участникам RCEP нравится перспектива доминирования Китая. В первую очередь – Индии.

Об этом экономический и финансовый эксперт Алексей Кущ рассказал сайту "Сегодня" .

"Если мы посмотрим прогнозы, кто будет расти в ближайшее время, то мы увидим, что Европа войдет фактически в период длительной стагнации, рост США и Китая замедлится. В свою очередь, мировыми драйверами мировой экономики станут как раз страны АСЕАН, которые будут расти 5%+. И одним из основных драйверов становится Индия с ростом 6%+. Индия в ближайшие десять лет начнет играть ту роль, какую играл Китай в конце 90-х – начале нулевых. Будет притягивать на себя ресурсы, инвестиции, как притягивал ранее Китай. Именно поэтому АСЕАН и инициировали создание такой агломерации – чтобы поддержать свой экономический рост. И именно поэтому Индия "завалила" этот проект", – говорит экономист.

По его словам, если Индия хочет стать "вторым Китаем" в экономическом плане, ей сейчас нужно воздерживаться от вхождения в подобные структуры. Китай на этапе рывка не становился полноценным участником глобальных экономических зон. Это давало ему определенную мобильность при принятии решений и принесло свой положительный результат.

"Индия, взвесив свои интересы, посчитала, что для обеспечения ускоренного роста она не должна открывать свои границы и поддерживать другие страны. Пока она не достигла определенного уровня мощи экономики, экономические союзы будут для нее больше вредны, чем полезны. На данном этапе для нее выгоднее иметь возможность осуществлять протекционистские меры, использовать таможенные заградительные системы. В общем, иметь развязанные руки. То есть здесь сыграли роль амбиции Индии стать в ближайшем будущем "вторым Китаем", – говорит эксперт.

Ранее сообщалось, что США и Китай к концу года планируют подписать торговое соглашение.

Также напомним, что президент США Дональд Трамп не хочет полностью отменять пошлины на китайскую продукцию.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Конец без начала: как Китаю не удалось создать собственную зону свободной торговли".

Напомним, что в Китае считают Украину важнейшим торговым партнером:

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