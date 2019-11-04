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Подписание в Бангкоке соглашения о создании крупнейшей в мире ЗСТ провалилось

4 ноября, 03:33

Участники переговоров не смогли прийти к единому мнению из-за Индии

Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Участникам трехдневного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке не удалось подписать соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Участники переговоров не смогли прийти к единому мнению из-за Индии, которая выразила обеспокоенность последствиями возможного притока недорогих китайских товаров для местных компаний. Индийская сторона выдвинула новые требования, которым "сложно соответствовать", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, подписание соглашения о создании зоны свободной торговли, инициатором которого выступил Китай, отложено до февраля 2020 года.

Соглашение охватывает десять членов АСЕАН, а также Австралию, Индию, КНР, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию – на долю этих стран приходится треть мировой экономики и почти половина населения планеты.

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В качестве гостя на саммите выступил генеральный секретарь ООН. Он призвал к конкретным мерам по защите климата. В частности, международному сообществу следует прекратить использовать уголь в качестве энергоносителя, подчеркнул Антониу Гутерреш.

По его словам, миллиарды долларов денег налогоплательщиков недопустимо направлять на субсидирование получения электроэнергии из ископаемых видов топлива. Это приведет лишь к увеличению числа ураганов, тропических заболеваний и конфликтов, добавил генсек ООН.

Ранее на саммите G7 генсек ООН Антониу Гутерриш объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию". Глава ООН подчеркнул, что приехал на встречу мировых лидеров, чтобы мобилизовать политическую волю.

Видео: Reuters

А на саммит по мерам в области изменения климатаГутерриш призвал все страны перестать копать "глубокую климатическую яму", в которой находится планета Земля.

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