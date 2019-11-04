Подписание в Бангкоке соглашения о создании крупнейшей в мире ЗСТ провалилось

Участникам трехдневного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке не удалось подписать соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Участники переговоров не смогли прийти к единому мнению из-за Индии, которая выразила обеспокоенность последствиями возможного притока недорогих китайских товаров для местных компаний. Индийская сторона выдвинула новые требования, которым "сложно соответствовать", – говорится в сообщении.
Как отмечается, подписание соглашения о создании зоны свободной торговли, инициатором которого выступил Китай, отложено до февраля 2020 года.
Соглашение охватывает десять членов АСЕАН, а также Австралию, Индию, КНР, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию – на долю этих стран приходится треть мировой экономики и почти половина населения планеты.
По его словам, миллиарды долларов денег налогоплательщиков недопустимо направлять на субсидирование получения электроэнергии из ископаемых видов топлива. Это приведет лишь к увеличению числа ураганов, тропических заболеваний и конфликтов, добавил генсек ООН.
Ранее на саммите G7 генсек ООН Антониу Гутерриш объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию". Глава ООН подчеркнул, что приехал на встречу мировых лидеров, чтобы мобилизовать политическую волю.
А на саммит по мерам в области изменения климатаГутерриш призвал все страны перестать копать "глубокую климатическую яму", в которой находится планета Земля.
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