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Трамп не хочет полностью отменять пошлины на китайскую продукцию

8 ноября, 21:58

По его словам, китайская сторона хочет торгового соглашения намного больше, чем США

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет полностью отменять пошлины на китайскую продукцию.

"Китайцы хотят отмены пошлин. Но я ни на что не согласился. Китай хочет получить отмену хоть какой-то части. Они знают, что я не отменю пошлины полностью", – сказал Трамп.

По его словам, китайская сторона хочет торгового соглашения намного больше, чем США.

"Они хотят сделку. Если честно, они хотят заключить сделку намного сильнее, чем я", – указал Трамп.

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Президент США Дональд Трамп сообщил ранее, что переговоры по первой фазе соглашения идут успешно, он надеется заключить сделку с председателем КНР Си Цзиньпином, когда работа над соглашением будет завершена.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские и китайские власти выбирают место для заключения договоренностей, которые охватят около 60% будущего торгового соглашения.

Лидеры США и Китая должны были встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сантьяго 16 и 17 ноября. Существовала вероятность, что первый вариант торгово-экономического соглашения между двумя странами будет заключен именно на этом мероприятии. Однако президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что вынужден отменить форум из-за массовых антиправительственных протестов в стране.

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Напомним, что, несмотря на переговоры, торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами КНР.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

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Китай США пошлины торговая война Дональд Трамп

Источник: Интерфакс

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