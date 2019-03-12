Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Инфляция не за горами: эксперт рассказал, что будет с ценами в марте

Сегодня, 17:50

В марте – апреле начнут действовать факторы, которые вызовут скачок цен, считают в украинской Ассоциация поставщиков торговых сетей.

Фото: Pixabay
Инфляция не за горами: эксперт рассказал, что будет с ценами в марте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/740/2b7/5c67402b7ff2a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/740/2b7/5c67402b7ff2a.jpg Экономика В марте – апреле начнут действовать факторы, которые вызовут скачок цен, считают в украинской Ассоциация поставщиков торговых сетей.

Потребительская инфляция в феврале 8,8% в годовом измерении – соответствует прогнозу НБУ, констатируют в украинской Ассоциация поставщиков торговых сетей. Хотя, учитывая наблюдения в прошлом – позапрошлом году, в начале года традиционно в стране наблюдается значительная инфляция. 

"Если бы не было укрепления гривни, инфляция была бы значительно выше, так как курс валюты сейчас оказывает наибольшее влияние на инфляцию", – отметил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Однако в марте – апреле начнет действовать другой фактор: скажутся социальные выплаты, индексация пенсий и одноразовая выплата в размере 2,5 тыс. грн. 

"В марте ожидается значительное увеличение инфляции в несколько раз, в сравнении с февралем. К примеру, сейчас, по нашим данным, овощи подорожали на 0,1%, то в марте – апреле это может быть 1 – 1,5%. То есть только за два месяца мы можем набрать 30% годовой инфляции", – сказал эксперт.

По его словам, больше всего в цене вырастет хлеб – в среднем до 3%. Стоимость овощей будет колебаться в рамках +/- 10%, но по итогам 4 – 5 месяцев рост будет несущественным. А мясо сохранит ценовую стабильность до апреля, когда, в связи с окончанием поста, произойдет небольшой скачек цен. 

При этом, отметил Дорошенко, цены на продукты могут отличаться на 70% в зависимости от региона. Замечено, что самые высокие цены на социальные продукты питания – в Киеве, а самые низкие – в Тернопольской области.

Чем определяется эта разница, можно почитать в статье "Цены на продукты: почему они отличаются по всем регионам Украины". 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег цены, инфляция, НБУ, продукты питания, цены на продукты, прогноз инфляции

Вы сейчас просматриваете новость " Инфляция не за горами: эксперт рассказал, что будет с ценами в марте". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рост цен в Украине "вписался" в прогнозы: что подорожало

Сегодня, 15:01

Стоимость импортных товаров упала, а некоторые продукты стали менее доступными

Доллар в Украине подорожал после затяжного падения

Сегодня, 16:21

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 13 марта; за неделю гривня укрепилась на 40 копеек

Гривня снова "надавила" на доллар: опубликован свежий курс

Сегодня, 08:41

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

В НБУ сообщили, будут ли "гривнепады" после выборов

9 марта, 12:53

По словам Фурмана, курс национальной валюты специально не удерживают

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице

​У Порошенко отреагировали на видео, где он снял шапку с девушки

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Показали элитный особняк Гладковского-младшего

Аваков в США заявил, что Украина стоит на пороге "горячей войны"

МиГ-21 Индии может похоронить контракт с США на поставку F-16

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца

Как заменить бумажное пенсионное удостоверение на новое
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Вчера, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Инвестиции в недвижимость: что с этим в Украине и как выбрать объект

10 марта, 07:38

Не менее 5,2 тыс. квартир за последние два года было приобретено в новостройках Киева как инвестиция

Виктор Ющенко установил рекорд, собрав самую большую коллекцию рушников

10 марта, 07:19

Для своей огромной коллекции украинских рушников президент выделил отдельный дом

Сеть взорвало фото 18-летней Оли Поляковой

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой