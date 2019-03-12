Инфляция не за горами: эксперт рассказал, что будет с ценами в марте

В марте – апреле начнут действовать факторы, которые вызовут скачок цен, считают в украинской Ассоциация поставщиков торговых сетей.

Фото: Pixabay

Инфляция не за горами: эксперт рассказал, что будет с ценами в марте Евгения Давыденко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/740/2b7/5c67402b7ff2a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/740/2b7/5c67402b7ff2a.jpg 2019-03-12T17:50:00+02:00 Экономика В марте – апреле начнут действовать факторы, которые вызовут скачок цен, считают в украинской Ассоциация поставщиков торговых сетей.

Потребительская инфляция в феврале 8,8% в годовом измерении – соответствует прогнозу НБУ, констатируют в украинской Ассоциация поставщиков торговых сетей. Хотя, учитывая наблюдения в прошлом – позапрошлом году, в начале года традиционно в стране наблюдается значительная инфляция.

"Если бы не было укрепления гривни, инфляция была бы значительно выше, так как курс валюты сейчас оказывает наибольшее влияние на инфляцию", – отметил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Однако в марте – апреле начнет действовать другой фактор: скажутся социальные выплаты, индексация пенсий и одноразовая выплата в размере 2,5 тыс. грн.

"В марте ожидается значительное увеличение инфляции в несколько раз, в сравнении с февралем. К примеру, сейчас, по нашим данным, овощи подорожали на 0,1%, то в марте – апреле это может быть 1 – 1,5%. То есть только за два месяца мы можем набрать 30% годовой инфляции", – сказал эксперт.

По его словам, больше всего в цене вырастет хлеб – в среднем до 3%. Стоимость овощей будет колебаться в рамках +/- 10%, но по итогам 4 – 5 месяцев рост будет несущественным. А мясо сохранит ценовую стабильность до апреля, когда, в связи с окончанием поста, произойдет небольшой скачек цен.

При этом, отметил Дорошенко, цены на продукты могут отличаться на 70% в зависимости от региона. Замечено, что самые высокие цены на социальные продукты питания – в Киеве, а самые низкие – в Тернопольской области.

Чем определяется эта разница, можно почитать в статье "Цены на продукты: почему они отличаются по всем регионам Украины".

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АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.