Рост цен в Украине "вписался" в прогнозы: что подорожало

Стоимость импортных товаров упала, а некоторые продукты стали менее доступными

Фото: AFP

Рост цен в Украине "вписался" в прогнозы: что подорожало //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/96e/210/5c596e210cfed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/96e/210/5c596e210cfed.jpg 2019-03-12T15:01:06+02:00 Экономика Стоимость импортных товаров упала, а некоторые продукты стали менее доступными

В феврале 2019 потребительская инфляция в Украине замедлилась до 8,8% в годовом измерении. В месячном измерении цены выросли на 0,5%. В Национальном банке Украины (НБУ) подсчитали, что этот показатель соответствует прогнозу, сообщает пресс-служба регулятора.

Базовая инфляция, по данным НБУ, в годовом измерении в феврале замедлилась до 7,8% с 8,3% в январе.

"Базовая инфляция замедлялась несколько быстрее, чем ожидалось, благодаря существенному укреплению обменного курса гривни. Это компенсировало высокие темпы роста цен на продукты питания, вызванные преимущественно временными факторами", – пояснили в Нацбанке.

Как изменились цены?

Прежде всего, как отметили в НБУ, замедлился рост цен на непродовольственные товары (до 2,8% год к году, г/г). Это произошло, в первую очередь, благодаря укреплению гривни, что сказалось на ценах импортируемых товаров и товаров со значительной импортной составляющей.

"Низкими темпами росли цены на бытовую технику, мебель, фармацевтическую продукцию, одежду и обувь, а цены на компьютерную технику даже снизились по сравнению с прошлым годом", - заявили в НБУ.

Темпы роста цен на услуги также несколько снизились – до 14,1% г/г. В частности, замедлился рост стоимости услуг по содержанию домов и придомовых территорий, аренды жилья, предприятий общественного питания, амбулаторных, страховых услуг.

Годовые темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки также несколько снизились – до 9,2% г/г.

"Однако такое замедление сдерживалось ростом цен на сыры и кисломолочные продукты, в том числе из-за подорожания этих товаров на внешних рынках и снижение поголовья и продукции крупного рогатого скота", – добавили в Нацбанке.

В то же время, рост цен на сырые продукты питания в феврале ускорился до 4,6% г/г - прежде всего, за счет цен на тепличные овощи.

"Под влиянием роста цен на внешних рынках и ограниченных объемов качественного сырья также продолжила дорожать мука. Годовые темпы роста цен на овощи "борщевого набора" остались высокими, однако не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. ... Благодаря хорошему прошлогоднему урожаю яблок и низким ценам на импортируемые бананы и цитрусовые продолжали дешеветь фрукты. Из-за значительного прироста продукции в птицеводстве существенно снизились цены на яйца", – подвели итог в НБУ.

Цены на топливо продолжали снижаться (на 5,9% г/г), благодаря падению мировых цен на нефть в предыдущие месяцы и укреплению курса гривни.

Напомним, по итогам 2018 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 9,8%. Для сравнения в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

В феврале Национальный банк Украины сохранил прогноз по инфляции – в 2019 году она ожидается на уровне 6,3%.

Ранее журналисты "Сегодня" сделали контрольную закупку на рынке, чтобы выяснить, насколько подорожали продукты за месяц:

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