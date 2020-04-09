Инфляция притормозила: стало известно, как изменились цены в Украине

Несмотря на ухудшение макроэкономических прогнозов, инфляция в Украине в марте 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года составила 2,3%, замедлившись с 2,8% в годовом измерении в феврале этого года. Об этом говорится в экспресс-выпуске, обнародованном Государственной службой статистики.

При этом по сравнению с февралем-2020 потребительские цены в марте выросли на 0,8%, а с начала 2020 года – на 0,7%. В частности, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в марте выросли на 0,4%.

"Больше всего (на 5,2%) подорожали гречневая крупа. На 1,2-3,9% выросли цены на фрукты, сахар, рис, овощи, макаронные изделия, говядину. В то же время на 12,3% подешевели яйца, на 0,2-2,2% – мясо птицы, молоко, безалкогольные напитки, сметана, сыры", – говорится в сообщении Госстата.

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Одежда и обувь в марке подорожали на 12,8%, в т.ч. обувь – на 13,6%, одежда – на 12,1%.

"Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,8% произошло в основном за счет удешевления природного газа на 11,6% и горячей воды, отопление на 5,2%", – добавили в Госстате.

Напомним, при этом, согласно обновленному макропрогнозу правительства, уровень инфляции в 2020 году вырастет до 11,6% с ожидавшихся 8,7%, а ВВП Украины в годовом выражении упадет на 4,8% с ранее прогнозированных "минус" 3,9%. В соответствии с обновленным макропрогнозом будут внесены изменения в госбюджет Украины на 2020 год. При этом ранее Верховной Раде не хватило голосов на изменение бюджета-2020. Сейчас соответствующий законопроект совместно дорабатывают профильный комитет парламента и Кабмин.

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