Инициированный Герусом импорт э/э из России остановит большинство шахт и АЭС – Федерация работодателей ТЭК

/ Фото: Pixabay

Сохранение нынешних объемов импорта электроэнергии из России грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

Об этом говорится в обращении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ.

"В течение октября-ноября 2019 объемы импортируемой из Российской Федерации и Республики Беларусь электроэнергии составили более 3,3 млрд кВт·ч, что уже привело к вынужденной остановке некоторых украинских энергоблоков ТЭС. При условии сохранения таких тенденций будут остановлены 75% угледобывающих предприятий Украины и большинство атомных блоков", – отмечается в обращении.

Авторы обращения также сообщают, что с начала года остатки энергетического угля на складах обогатительных фабрик и государственных шахт выросли почти в три раза и на сегодня составляют 206 тыс. тонн, а теплоэлектростанции отказываются закупать украинский уголь. Кроме того, спровоцированное ростом импорта российского тока падение цен на рынке "на сутки вперед" делает производство электроэнергии на ТЭЦ и ТЭС убыточным.

"За счет открытия импорта электроэнергии цена на рынке "на сутки вперед" в отдельные дни падает ниже одной грн/кВт ч, что при рыночных ценах на уголь и природный газ делает производство электроэнергии на ТЭЦ и ТЭС убыточным", – отмечается в обращении.

Реклама

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Источник: Gazeta.ua

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Источник: Gazeta.ua

Федерация работодателей ТЭК призвала представителей власти прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси, отметив, что в противном случае произойдет существенное сокращение сбыта отечественной электроэнергии, остановка работы угледобывающих предприятий и увольнение более 100 тыс. горняков и энергетиков.

Новости "Сегодня" писали, что с 1 октября начались поставки электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи". За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВт·ч до 4,5 млн кВт·ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в три раза – до 12 млн кВт·ч/сутки.

Как утверждал президент Украины Владимир Зеленский 11 октября во время встречи с журналистами, он не знает о том, что принятые изменения в законодательство, известные как "поправка Геруса", позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ.

Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, что убивает отечественную энергетику и грозит сорвать интеграцию в европейскую энергосистему. Он также отметил, что объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама