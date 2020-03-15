Иностранцы покупают украинское вино: куда экспортируем

Продукция отечественных виноделов продается почти по всему миру

В 2019 году Украина экспортировала вина на 11,9 млн долларов. При этом за год в стране произвели 9,8 дал виноматериалов для вин и бренди. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Больше всего вина в 2019 году Украина поставила в Казахстан – на 1,3 млн долларов. Второе место по объемам экспорта заняла Германия, куда Украины экспортировала вина на 1 млн долларов.

Реклама

В целом в 2019 году в страны СНГ Украина экспортировала вина на 2,31 млн долларов, в страны Европы – на 2,24 млн долларов, Азии – на 1,3 млн долларов, Африки – на 476 тыс. долларов, в Америки – на 226 тыс. долларов, в в Австралию и Океанию – на 1,7 тыс. долларов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что пить в Украине стало дороже. В Госстате подсчитали, что за два года водка, вино и пиво в Украине подорожали на 17,7%.

Также ранее на севере Италии из кранов потекла не вода, а необычная пенящаяся жидкость красного цвета с фруктовым запахом. Субстанция в кранах итальянцев оказалась игристым вином Ламбруско Граспаросса, которое производят на местном винном заводе:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама