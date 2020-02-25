Пить стало дороже: как выросли цены на алкоголь в Украине

За два года цены на алкоголь в Украине существенно изменились

За два года водка, вино и пиво в Украине, где собираются бороться с теневым производством алкоголя, подорожали на 17,7%. Такие данные опубликовали в Государственной службе статистики, сообщают УНН.

В частности, водка подорожала на 13,5%. Так, в декабре 2019 бутылка водки объемом 0,5 л стоила в среднем 92,25 грн, тогда как в декабря 2017 года – 81,23 грн.

Стоимость столового вина отечественного производства также увеличилась – на 13,6%. В декабре 2019 года бутылка вина объемом 0,75 л стоила в среднем 66,3 грн, тогда как в декабря 2017 года – 58,3 грн.

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Выросла, также стоимость пива отечественного производства – на 26,1%, до 17,1 грн за бутылку напитка объемом 0,5 л.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин одобрил новые образцы марок акцизного налога для алкогольных напитков отечественного и импортного производства.

Напомним, мы писали о том, что если вывести "на свет" хотя бы половину теневого рынка сигарет и алкоголя, то это принесет в бюджет дополнительно 5-10 млрд гривен в год.

А президент Владимир Зеленский ожидает, что Кабинет министров в ближайшее время одобрит необходимые для реформирования спиртовой отрасли подзаконные акты и начнет подготовку "Укрспирта" к приватизации.

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