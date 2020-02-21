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"Инвентаризация" украинских земель и ресурсов: Гончарук сделал заявление

21 февраля, 11:05

В ближайшие месяцы будет проведена фотосъемка всей Украины

Кабинет министров планирует весной этого года провести аэрофотосъемку всей территории Украины для обновления государственных кадастров. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил во время представления отчета о работе правительства в зале Верховной Рады.

"Этой весной мы планируем переснять всю территорию Украины в хорошем качестве, чтобы у кадастров была качественная "подложка". Это даст нам возможность с помощью программных комплексов, программного обеспечения проводить инвентаризацию и анализировать имеющиеся в Украине ресурсы намного быстрее и эффективнее", - сказал он.

При этом премьер добавил, что впервые в истории нашей страны были объединены все имеющиеся кадастры.

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"Вы можете сейчас на публичной кадастровой карте посмотреть информацию о земельном участке, о недрах, о лесах, о водных объектах и так далее. Это значительно уменьшает манипуляции", - сказал он.

У себя в Telegram премьер также сообщил, что на карту Украины нанесли более 111 млн социально важных объектов.

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Ранее сообщалось, что Госгеокадастр объявил тендер на аэрофотосъемку большей части территории Украины ожидаемой стоимостью 276 590 000 грн. На срок до декабря 2020 года по поручению премьер-министра Алексея Гончарука хотят заказать аэрофотосъемку, создание цифровых ортофотопланов масштабом 1:10 000 и цифровых моделей рельефа.

Напомним, Алексей Гончарук заявил о намерении ликвидировать теневые схемы в ряде органов государственной власти. Речь идет в том числе и о Госгеокадастре.

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Кабинет министров Геокадастр Алексей Гончарук

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