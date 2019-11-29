Вся территория Украины будет оцифрована: Гончарук озвучил сроки

Заседание Кабмина / Фото: Кабинет министров Украины

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, где недавно сменилось руководство, объявила тендер на выполнение работ по аэрофотосъемке территории Украины, а также создание ортофотопланов и цифровой модели рельефа. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает пресс-служба правительства.

"Украина будет иметь качественные и точные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификации зданий, растительности, линий электропередач и многое другое. Инвесторы смогут легко проектировать объекты и вкладывать деньги в инфраструктуру", – сказал Гончарук.

Общая стоимость работ составляет 276 млн грн. Срок исполнения – до декабря 2020 года.

"Кроме того, в рамках подготовки к земельной реформе Госгеокадастр активно наполняет базу данных. Так, за три месяца на публичной кадастровой карте появилось шесть новых информационных слоев. Сейчас внесены сведения о 20,9 млн земельных участках (общая площадь – 43,8 млн га)", – говорится в сообщении.

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Среди прочего, Госгеокадастр начал использовать в тестовом режиме данные спутникового мониторинга земель, и всего за неделю совершил 755 мероприятий государственного контроля за использованием и охраной земель.

Отмечается, что по результатам выявлено 301 нарушение земельного законодательства с объемом причиненного ущерба более 1 млн грн, из которых в добровольном порядке возмещено 691,72 тыс. грн.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении ликвидировать теневые схемы в ряде органов государственной власти. Речь идет в том числе и о Госгеокадастре.

"Я исхожу из того, что эти три органа (Госгеокадастр, Гослесагентство, Госгеонедр. – Ред.) были глубоко коррупционными... Это все должно прекратиться. Я хочу транслировать один простой месседж: "схематозу" нужно положить конец всем вместе", – сказал он.

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Также, по мнению премьера, украинцы должны получить полный доступ ко всем кадастрам.

Ранее Гончарук заявлял, что Госгеокадастр является "прогнившей" и коррумпированной службой.

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