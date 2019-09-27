Инвестиции в теплую зиму: более 1,5 млрд гривен вложили в ремонт ТЭС ДТЭК Энерго

26 энергоблоков уже работают в энергосистеме после плановых ремонтов

Кураховская ТЭС / Фото: Wikipedia

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1 млрд 650 млн гривен на ремонт и техническое обслуживание 35 энергоблоков – ДТЭК Энерго готовит теплоэлектростанции в надежной работе в отопительный сезон. Ремонт и обновление прошли 7700 МВт мощностей, которые готовы к надежному обеспечению миллионов украинцев светом и теплом.

"Капитальное обновления прошли энергоблоки и электрофильтры на Запорожской, Кураховской, Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской теплоэлектростанциях. Это оборудование сейчас готово к безаварийной работе зимой. Также завершаем ремонт еще девяти блоков ", – информировал Сергей Куриленко, директор по генерации ДТЭК Энерго.

А 26 энергоблоков уже работают в энергосистеме после плановых ремонтов. Стабильная генерация электроэнергии, +155 МВт мощности и снижение вредных выбросов в атмосферу в результате капитальных ремонтов энергоблоков и электрофильтров – результат ежегодной ремонтной кампании ТЭС ДТЭК Энерго.

"Мы готовимся работать в отопительный сезон максимальным составом. И это – дополнительная нагрузка на оборудование. Сейчас главная задача для ДТЭК Энерго – пройти отопительный сезон надежно, без аварий. Для этого мы ремонтируем и модернизируем оборудование всех наших ТЭС. В этом году это 7700 МВт мощностей, которые готовы к надежному обеспечению светом и теплом более 5 млн украинских семей", – отметил Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго.

Вместе с тем компания продолжает переводить энергоблоки с импортного антрацита на газовый уголь собственной добычи. Энергоблок №1 Криворожской ТЭС будет производить 315 МВт электроэнергии уже с начала отопительного сезона. 3а два года ДТЭК Энерго дал вторую жизнь Приднепровской ТЭС, а энергосистеме Украины – 600 МВт на отечественном угле.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что Украине не хватает своего угля, чтобы перезимовать. Приходится докупать за рубежом – около 20%. Но и собственные 80% – на вес золота:

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