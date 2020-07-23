Рекордно низкая учетная ставка остается в силе: что решил НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на действующем уровне 6%. Соответствующее решение приняло правление Нацбанка.
"Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений, на уровне 6% годовых. С одной стороны, это сдержит рост цен в условиях восстановления экономики в 2021-2022 годах, а с другой – оставит достаточное пространство для дальнейшего снижения стоимости кредитных ресурсов до однозначного уровня", – объяснил решение глава НБУ Кирилл Шевченко.
6% – это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю Украины.
Нацбанк ожидает, что учетная ставка останется на текущем низком уровне "по крайней мере до конца этого года", уточнил Шевченко.
"В следующем году Национальный банк будет принимать решение по учетной ставке в зависимости от реализации проинфляционных рисков... Предыдущее снижение учетной ставки еще не полностью отразилось на стоимости ресурсов на финансовых рынках. Банки продолжают снижать проценты по кредитам и депозитам. Впрочем, для закрепления ставок на однозначном уровне участники финансовых рынков должны быть уверенными в последовательной экономической политике и разумном балансе между сдерживанием инфляции и монетарным стимулированием. Сохраняя учетную ставку на уровне 6%, Национальный банк оставляет достаточное пространство для монетарного стимулирования и сможет предоставить экономике дополнительный импульс для роста в случае медленного восстановления потребительского и инвестиционного спроса", – рассказал Шевченко.
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- Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит и доходность государственных облигаций.
Напомним, ранее эксперты отмечали, что снижение учетной ставки НБУ может привести к росту курса доллара в Украине.
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