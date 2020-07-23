Рекордно низкая учетная ставка остается в силе: что решил НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на действующем уровне 6%. Соответствующее решение приняло правление Нацбанка.

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"Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений, на уровне 6% годовых. С одной стороны, это сдержит рост цен в условиях восстановления экономики в 2021-2022 годах, а с другой – оставит достаточное пространство для дальнейшего снижения стоимости кредитных ресурсов до однозначного уровня", – объяснил решение глава НБУ Кирилл Шевченко.

6% – это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю Украины.

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Нацбанк ожидает, что учетная ставка останется на текущем низком уровне "по крайней мере до конца этого года", уточнил Шевченко.

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"В следующем году Национальный банк будет принимать решение по учетной ставке в зависимости от реализации проинфляционных рисков... Предыдущее снижение учетной ставки еще не полностью отразилось на стоимости ресурсов на финансовых рынках. Банки продолжают снижать проценты по кредитам и депозитам. Впрочем, для закрепления ставок на однозначном уровне участники финансовых рынков должны быть уверенными в последовательной экономической политике и разумном балансе между сдерживанием инфляции и монетарным стимулированием. Сохраняя учетную ставку на уровне 6%, Национальный банк оставляет достаточное пространство для монетарного стимулирования и сможет предоставить экономике дополнительный импульс для роста в случае медленного восстановления потребительского и инвестиционного спроса", – рассказал Шевченко.

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Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит и доходность государственных облигаций.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что снижение учетной ставки НБУ может привести к росту курса доллара в Украине.

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