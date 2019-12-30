Итоги-2019: Милованов назвал пять достижений своего министерства

Важнейшими достижениями Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 года стали: разработка законопроекта о рынке труда, приватизация 530 предприятий, инициирование запуска рынка земли, уменьшение количества проверок бизнеса и реорганизация "Укроборонпрома". Об этом сообщил глава ведомства Тимофей Милованов.
"Что сделало Миниекономики за четыре месяца? Много. Только постановлений, решений и законопроектов на правительство мы вынесли 138. Но это процесс, а нам всем нужны результаты", - написал Милованов на своей странице в Facebook.
Он также перечислил пять главных направлений, в которых Минэкономики достигло успеха:
- Приватизация
"За неполных четыре месяца передали на приватизацию 20% неэффективных госпредприятий – 530 объектов", – отметил Милованов.
- Оборонная отрасль
"Утвердили план действий, настоящий, серьезный по развитию "Укроборонпрома". Заменили руководство Госрезерва, Государственного космического агентства Украины, государственной службы экспортного контроля. Это значительно уменьшит коррупцию. Проводим аудиты и расследования, несмотря на сопротивление бюрократов среднего звена, которые были задействованы в сделках", – написал Милованов.
- Аграрный сектор
"Инициировали законодательный процесс запуска рынка земли. Профинансировали государственные программы поддержки сельского хозяйства на 4,4 млрд гривен. Внедряем всю экосистему, которая нужна для рынка земли, – кадровые изменения в Геокадастр, заполнение данных о земле, антирейдерские действия, подготовка программ финансирования отрасли и покупки земли", – уточнил министр.
- Рынок труда
"Разработали законопроект о рынке труда. Люди годами не могут подстроить советский кодекс под современные реалии рынка. Закон увеличит количество официальных рабочих мест и зарплаты. Вокруг закона много мифов. Одни говорят, что это анархия и дикий капитализм, другие, что это советчина и социализм. Правда посередине. <...> Это позволит людям быстрее находить работу, а работодателям быстрее избавляться от плохих работников и находить качественных сотрудников", – объяснил Милованов.
- Предпринимательство
"Уменьшили количество проверок бизнеса со стороны госорганов, снизили размеры штрафов для предпринимателей, провели работу над налоговой реформой вместе с Минфином и другими профильным органами. Наша позиция – налоги должны стимулировать развитие бизнеса, а не наоборот", – написал министр.
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