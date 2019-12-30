Итоги-2019: Милованов назвал пять достижений своего министерства

Тимофей Милованов. Архивное фото: yes-ukraine.org

Важнейшими достижениями Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 года стали: разработка законопроекта о рынке труда, приватизация 530 предприятий, инициирование запуска рынка земли, уменьшение количества проверок бизнеса и реорганизация "Укроборонпрома". Об этом сообщил глава ведомства Тимофей Милованов.

"Что сделало Миниекономики за четыре месяца? Много. Только постановлений, решений и законопроектов на правительство мы вынесли 138. Но это процесс, а нам всем нужны результаты", - написал Милованов на своей странице в Facebook.

Он также перечислил пять главных направлений, в которых Минэкономики достигло успеха:

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Приватизация

"За неполных четыре месяца передали на приватизацию 20% неэффективных госпредприятий – 530 объектов", – отметил Милованов.

Оборонная отрасль

"Утвердили план действий, настоящий, серьезный по развитию "Укроборонпрома". Заменили руководство Госрезерва, Государственного космического агентства Украины, государственной службы экспортного контроля. Это значительно уменьшит коррупцию. Проводим аудиты и расследования, несмотря на сопротивление бюрократов среднего звена, которые были задействованы в сделках", – написал Милованов.

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Аграрный сектор

"Инициировали законодательный процесс запуска рынка земли. Профинансировали государственные программы поддержки сельского хозяйства на 4,4 млрд гривен. Внедряем всю экосистему, которая нужна для рынка земли, – кадровые изменения в Геокадастр, заполнение данных о земле, антирейдерские действия, подготовка программ финансирования отрасли и покупки земли", – уточнил министр.

Рынок труда

"Разработали законопроект о рынке труда. Люди годами не могут подстроить советский кодекс под современные реалии рынка. Закон увеличит количество официальных рабочих мест и зарплаты. Вокруг закона много мифов. Одни говорят, что это анархия и дикий капитализм, другие, что это советчина и социализм. Правда посередине. <...> Это позволит людям быстрее находить работу, а работодателям быстрее избавляться от плохих работников и находить качественных сотрудников", – объяснил Милованов.

Предпринимательство

"Уменьшили количество проверок бизнеса со стороны госорганов, снизили размеры штрафов для предпринимателей, провели работу над налоговой реформой вместе с Минфином и другими профильным органами. Наша позиция – налоги должны стимулировать развитие бизнеса, а не наоборот", – написал министр.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались с предложенным Трудовым кодексом, и выясняли, какие изменения ждут украинцев:

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