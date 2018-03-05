Итоги 5 марта: доллар снова дешевеет, а дорогие подарки придется декларировать

ОБЩЕСТВО

7 раз за прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр штаба АТО.

2378 военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли за время войны в Донбассе. Об этом во время заседания Межпарламентской совета Украина-НАТО в Одессе заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Для 32014 застрахованных женщин на сумму около 600 млн гривен на протяжении января-февраля профинансировано предоставление пособия по беременности и родам, сообщили в Фонде социального страхования.

Дороже 8 810 грн подарок следует указать в декларации за 2018 год в разделе: "Доходы, в том числе подарки" – об этом напомнили субъектам декларирования имущества и доходов в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) в преддверии Международного женского дня. Если подарок дороже 88 100 грн, то нужно до 18 марта сообщить НАПК о существенных изменениях в имущественном положении.

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Сократились на 6,8% запасы угля на складах ТЭС Украины в период со 26 февраля по 5 марта 2018 года – до 1 млн 368,2 тыс. тонн, свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Снизила на 43,2% Украина с начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона и по 3 марта 2018 года запасы природного газа в своих подземных – до 9 млрд 641,72 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз". Текущие запасы газа на 16,9% и 19% больше, чем на аналогичные даты 2017-го и 2015 годов, но на 2,2% меньше, чем на 3 марта-2016.

20,165 млрд грн бюджетных средств израсходовало государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" в 2017 году.

Составило 0,00036% количество изъятых из обращения в банковской системе Украины фальшивых банкнот гривни в 2017 году от общего количества наличности, находящейся в денежном обращении, сообщил НБУ. На один миллион настоящих банкнот приходилось около 3,6 шт. подделок, тогда как в 2016 году – 2,8 шт., в 2015 году – 2,7 шт., в 2014 году – 3 шт., в 2013 году – 3,5 шт. Для сравнения количество фальшивых банкнот на 1 млн настоящих в странах ЕС составляет 33 шт.

Выделит 3,8 млн евро правительство Норвегии и других скандинавских стран дополнительно на финансирование новых проектов, направленных на повышение энергоэффективности социальных объектов, расположенных в пострадавших от конфликта восточных регионах Украины.

ЭКОНОМИКА

26,53 гривни такой официальный курс гривни к доллару установил Национальный банк на 5 марта, в пятницу 3 марта от был 26,53 грн. Сегодня курс доллара на межбанке в продаже понизился на 19,5 копейки – до 26,455 грн, в покупке – понизился на 27копеек до 26,43 грн.

По 3,5 млн долларов за единицу обойдутся Украине тепловозы, закупаемые у "Дженерал электрик компани" (США). Около 800 тысяч из этой суммы останется в бюджете в виде НДС. Почти 0,4 млн долларов останется в Украине за счет локализации производства.

Составил 104,5% к предыдущему месяцу уровень совокупного индекса затрат на производство в Украине сельскохозяйственной продукции в январе. Как сообщила Государственная служба статистики, в январе-2018 года к январю-2017 соответствующий индекс составил 119,1%.

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32,5 млн евро Европейская комиссия по итогам пересмотра портфеля проектов Европейского Союза предусмотрела для Украины в рамках программ секторальной бюджетной поддержки в сферах регионального развития и государственного управления.

Поставить шесть партий ядерного топлива производства американско-японской компании Westinghouse планирует Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в этом году. Это топливо является альтернативой для продукции российского поставщика "ТВЭЛ". С начала действия контракта, в период 2014-2017 годов, было поставлено 13 партий топлива Westinghous

На 5,6 млрд долларов купили страны Европейского Союза в 2017 году украинской сельскохозяйственной продукции и товаров пищевой промышленности. На втором месте Индия (2 млрд долл.), далее идут Египет (1,3 млрд долл.) и Китай (на 1 млрд долл.). Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития.

МИР

14 марта может состояться голосование по переизбранию Ангелы Меркель на пост канцлера Германии. В стране завершается многомесячный парламентский кризис, крупнейшие фракции договорились о формировании коалиции.

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Увеличение военных расходов на 8,1% предусмотрено бюджетом Китайской народной республики на 2018 год по сравнению с 2017 годом – до 175 млрд долл. В 2017 году военные расходы страны составили 146 млрд долл., рост по сравнению с 2016 годом достиг 7%.

Составит 30 млн тонн в Китае в 2018 году дальнейшее сокращение производственных мощностей по выплавке чугуна и стали, а также по добыче угля – на 150 млн тонн. Кроме того, планируется вывод из строя всех не соответствующих современным стандартам угольных энергоблоков мощностью менее 300 тыс. кВт. По итогам 2017 года Китай сократил мощности по производству стали на 50 млн тонн, угля – на 250 млн тонн.