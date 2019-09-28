Итоги визита миссии МВФ: слухи и реальность

/ Фото: Getty Images

Реклама

В четверг, 26 сентября, миссия Международного валютного фонда завершила свою работу и покинула Украину. Она находилась здесь с 12 сентября, и ее основной задачей было обсуждение условий новой программы расширенного финансирования, о которой попросило руководство Украины.

Мнения об итогах этого визита – официальные и неофициальные – оказались диаметрально противоположными. Официальный пресс-релиз о завершении работы миссии был составлен в официальном нейтральном тоне (как, впрочем, и положено в подобных документах) и оканчивался обещаниями скорых встреч. В то же время ряд экспертов расценили итоги визита как негативные для Украины. А точнее, для ее перспектив получить от МВФ следующий кредит под небольшие проценты. Сайт "Сегодня" попытался разобраться в ситуации.

"Обсуждение новой программы продолжится в ближайшие недели"

В пресс-релизе, который распространила пресс-служба представительства МВФ в Украине, отмечается, что Украине во многом удалось преодолеть последствия глубокого кризиса 2014-2015 годов, однако экономический рост до сих пор слишком мал, а потому наша страна остается одной из беднейших стран Европы. ВВП на душу населения – всего 20% от среднего по Евросоюзу, производительность труда – менее 10% от среднеевропейской, деловая среда плохая. Но из тона пресс-релиза вовсе не вытекает, что упомянутые проблемы могут послужить преградой для сотрудничества с МВФ.

"Более высокий, устойчивый и всесторонний рост… будет во многом зависеть от реализации амбициозных реформ в поддержку перехода Украины к полноценной рыночной экономике, – говорится в сообщении МВФ. – После выборов этого года у властей появилась возможность продвигать столь необходимые реформы. Они поставили перед собой амбициозную задачу по преобразованию экономики и достижению более сильного роста для повышения уровня жизни всех украинцев, сохраняя при этом макроэкономическую стабильность, и они уже обеспечили принятие различных частей законодательства о реформе".

В пресс-релизе отмечается, что миссия приступила к обсуждению нового трехлетнего соглашения, которое может быть поддержано в рамках расширенного фонда МВФ. В течение двух недель проводились "продуктивные дискуссии о политике для новой программы, особенно о фискальной и денежно-кредитной политике, а также о ключевых реформах". Обсуждение новой программы продолжится в ближайшие недели, – говорится в этом официальном сообщении.

Вместе с тем в пресс-релизе не упоминается о том, что стороны согласовали какой-либо документ, хотя бы в черновом варианте.

Кредита не дадут?

В то же время были и неофициальные комментарии. В которых, в частности, говорилось о принципиальных разногласиях, которые якобы не позволили сторонам прийти к решению о продолжении сотрудничества. В качестве одного из таких принципиальных вопросов называлась ситуация с ПриватБанком. А также высказывание премьер-министра Украины Алексея Гончарука в комментарии изданию Financial Times о возможном компромиссе с бывшим владельцем "Привата" Игорем Коломойским.

Сам Гончарук назвал трактовку своего высказывания манипуляцией и заявил, что правительство внимательно изучает ситуацию вокруг "Приватбанка", в том числе переговоры с бывшими собственниками, которые проводил независимый наблюдательный советом банка, однако заявил, что никаких переговоров правительство ни с кем не ведет. "Я уверен, что будет сделано все, чтобы защитить деньги украинских налогоплательщиков и национальные интересы Украины. И сделано это будет в тесных консультациях с международными партнерами", – говорится в комментарии Гончарука, который размещен на сайте Кабмина.

Тем не менее о безуспешности переговоров представителей украинской власти и МВФ говорят и украинские, и международные эксперты. В частности, об этом написала в Twitter редактор издания Ukraine Alert американского аналитического центра Atlantic Counci Мелинда Харинг.

"Нехорошо: две недели назад МВФ с большим оптимизмом смотрел на Украину и ее приверженность реформам. МВФ покидает Украину без нового соглашения. Причин много, но самая большая из них – Коломойский", – написала эксперт.

"Миссия Международного валютного фонда уехала, сотрудничество с Украиной пока продолжено не будет", – написал в Facebook украинский политический эксперт Тарас Березовец.

Эксперты: "Выводы делать рано"

Опрошенные нами эксперты считают, что тема ПриватБанка, безусловно, поднималась в ходе переговоров. Однако каким именно образом – трактуют по-разному. А малоинформативный пресс-релиз по итогам визита миссии связывают в том числе и с другими обстоятельствами.

"Во-первых, и не следовало ожидать, что программа сразу будет открыта. Бюджет будет пересматриваться. Всем понятно, что тот документ, который был подан, – это черновик. А миссия МВФ, когда приезжает, очень внимательно смотрит на бюджет. Я не разделяю мнение, связанное с тем, что МВФ уехал из-за проблем с "Приватом" или независимостью НБУ. Это политизированные требования, и мне импонирует позиция украинской власти, которая предприняла шаги для того, чтобы найти наименее болезненное решение с "Приватом". Как и в отношении политики, которую проводило прежнее руководство НБУ, в том числе с неоправданными банкротствами, непонятным обогащением отдельных банков и т.д. Эти вопросы – и национализация "Привата", и сокращение количества банков – все делалось в сопровождении МВФ. Поэтому вполне возможно, что МВФ особенно настаивает на этих двух вопросах именно потому, что он был задействован в них. Нет ли тут другого фактора? Что МВФ, увидев, что разворачивающиеся события могут причинить ему репутационный вред, решил поставить украинскую власть перед выбором: либо вы соглашаетесь на наши предложения, либо мы будем и дальше откладывать наше сотрудничество", – предполагает директор экономических и социальных программ "Центра Разумкова" Василий Юрчишин.

Экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук также считает, что тема "Привата" как принципиальная для МВФ не могла не подниматься во время переговоров.

"Весной, в апреле, я был в Вашингтоне по приглашению МВФ и имел возможность общаться с представителями фонда. Уже тогда было понятно, что выиграет выборы Зеленский, и в разговорах звучало, что у МВФ есть определенные "красные линии", при нарушении которых они точно не будут сотрудничать с Украиной. Одна из таких "красных линий" была связана с попытками возобновить регулирование тарифов на газ для населения и снизить их. Еще одна "красная линия" касалась попыток нарушить независимость Национального банка и каких-либо действий, связанных с платежами или возвратом под контроль Коломойского ПриватБанка. Это было названо "красными линиями", которые Украина не может преступить, иначе будет прекращение сотрудничества", – рассказывает Борис Кушнирук.

Что же касается сегодняшний ситуации, эксперт уверен, что пока нельзя говорить о прекращении сотрудничества.

"Нельзя было рассчитывать, что они приезжают с намерениями открыть новую программу. Переговоры будут продолжаться. И кроме соблюдения "красных линий" они будут требовать, во-первых, новую программу правительства, которую они готовы будут поддержать, а во-вторых, утверждения бюджета на будущий год. До того момента, пока не появится государственный бюджет на следующий год, все разговоры насчет продолжения сотрудничества с МВФ бессмысленны. Решение Совета директоров об утверждении новой программы будет принято только после того, как будет одобрена программа правительства и принят бюджет. Поэтому сейчас ничего страшного не происходит", – говорит Борис Кушнирук.

Подтверждением такого мнения можно считать и информационное сообщение, появившееся после отъезда миссии на сайте Кабмина. В нем также говорится о том, что "повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать программа действий правительства, которая будет презентована Кабинетом министров 29 сентября".

Добавим также, что буквально за день до отъезда делегация МВФ встречалась с представителями руководства Нацбанка. "Представители Международного валютного фонда проинформировали членов Совет о работе над новой программой и высказали намерение продолжать конструктивный диалог в этом направлении", – говорится в сообщении НБУ по итогам этой встречи.

Вряд ли ситуация могла кардинально поменяться именно в последний день визита. Так что ждем обещанного следующего раунда переговоров Украины с МВФ, который должен состояться через пару недель. На этот раз, вероятно, уже представители Украины нанесут визит в Вашингтон, где расположена штаб-квартира Международного валютного фонда.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что МВФ снова возглавит женщина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама