Премьер-министр Украины опроверг информацию о поиске компромисса с экс-владельцами ПриватБанка

Алексей Гончарук. Фото: yes-ukraine.org

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Алексей Гончарук дал интервью американскому изданию Financial Times. Интервью премьер-министра Украины возмутило мировых финансистов.

В статье говорится о национализации крупнейшего банка страны – ПриватБанка, о том, что Коломойский требует за это компенсации, и о готовности власти искать компромисс с бизнесменом.

"Я полностью убежден, что сейчас нам надо сосредоточиться на росте и искать общие решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень положительно отношусь к любой риторике, направленной на поиск компромисса", – заявил Алексей Гончарук в интервью изданию Financial Times.

В статье также сказано, что такие переговоры с Игорем Коломойским ставят под угрозу сотрудничество Украины с МВФ. И уже после огласки премьер заявил: журналисты неправильно его поняли.

"Во избежание дальнейших манипуляций и огласки, хочу расставить точки над "і": никаких переговоров правительство ни с кем не ведет. Правительство внимательно изучает ситуацию вокруг ПриватБанка (в том числе и переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предварительным независимым наблюдательным советом банка)", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Национальный банк Украины еще в 2015 году предупреждал о серьезных рисках банкротства ПриватБанка из-за "непонятных" займов. Чтобы спасти 20 млн вкладчиков от невозвращения их средств, а всю банковскую систему Украины – от кризиса, на спасение ПриватБанка, который принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, направили рекордные многомиллиардные транши из госбюджета. 18 декабря 2016 года частное акционерное общество "ПриватБанк" было национализировано – оно перешло в 100%-ную собственность государства. Правда, по утверждению тогдашней руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой, непосредственно в ночь перед национализацией со счетов ПриватБанка по мошеннически схемам было выведено 16 миллиардов гривен. Последующий аудит ПриватБанка, проведенный международным агентством KROLL, выяснил, что всего скоординированными действиями акционеров и менеджмента банка государству было нанесено убытков минимум на 5,5 млрд долл.

В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева постановил, что процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства. Решение суда предусматривает, что национализация банка должна быть отменена.

Позже Кабмин и Нацбанк обжаловали решение суда.

В сентябре пятый президент Украины Петр Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований заявил, что национализация ПриватБанка состоялась в интересах государства и 20 миллионов вкладчиков банка.

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