Из-за импорта электроэнергии из России ограничили мощность ХАЭС – Кошарная

Мощность энергоблока ХАЭС снижена до 780 Мвт на неопределенное время

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Из-за роста импорта электроэнергии из России, который, по мнению экспертов, ослабляет позиции Украины в Европе, ограничили мощность энергоблока ХАЭС до 780 Мвт на неопределенное время. Об этом написала медиа-директор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная на своей страничке в Facebook.

"Ну что ж... Началось! Диспетчер по телефону распорядился снизить мощность энергоблока ХАЭС до 780 Мвт. На неопределенное время... А какие диспетчерские ограничения будут для Энергоатома, когда все энергоблоки выйдут из ремонта? Импорт ровным графиком – он такой, да...", – написала она.

Ранее председатель парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что с 15 ноября Украина не будет импортировать электроэнергию из России.

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"Диспетчеры уже несколько дней ограничивают импорт электроэнергии до минимального уровня, в отдельные часы он составляет менее 50 МВт, при общем потреблении 15000 – 20000 МВт. Думаю, с 15 ноября такой импорт снизится до нуля, так как импортеры уже наелись убытков", – написал Герус.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую украинским потребителям закупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

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С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти вдвое — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

О том, какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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