Из-за карантина в ЕС может появиться 59 миллионов бедняков

Если карантин из-за пандемии коронавируса, который в Украине собираются продлить, затянется на все лето, в Европейском Союзе и Великобритании появится 59 миллионов человек без достаточных средств к существованию. Речь идет о тех, кто частично или полностью лишится доходов из-за неоплачиваемых отпусков, увольнений или сокращений зарплаты. Такие подсчеты обнародовали аналитики консалтинговой компании McKinsey.
В целом они рассмотрели два варианта развития ситуации и составили два сценария прогноза – оптимистичный и пессимистичный. Согласно пессимистичному сценарию, карантин в Европе продлится все лето. В таком случае, считают в McKinsey, наибольший рост безработицы придется на 2021 год – 11,2%, а 26% всех работающих граждан ЕС и Великобритании (59 млн человек) окажутся под угрозой бедности.
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При этом, по данным специалистов, больше всего в процентном измерении пострадают те, кто работает в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания – 74% всех рабочих мест, или 8,4 млн человек. В количественном измерении антилидерами станут сотрудники сферы торговли, где под угрозой 14,6 млн рабочих мест.
Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, нужно ли ослаблять карантин ради экономики. Узнавайте об этом из нашего сюжета:
А о том, сколько украинцев потеряли работу или доход во время карантина, узнавайте в результатах всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект "Медиа Группы Украина" и исследовательской компании Gradus Research "Градус здоровья Украины. Обратная связь".
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