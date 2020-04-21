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Из-за карантина в ЕС может появиться 59 миллионов бедняков

21 апреля, 13:07

Ксения Капустинская

Аналитики рассказали, какие сферы оказались в зоне риска

Если карантин из-за пандемии коронавируса, который в Украине собираются продлить, затянется на все лето, в Европейском Союзе и Великобритании появится 59 миллионов человек без достаточных средств к существованию. Речь идет о тех, кто частично или полностью лишится доходов из-за неоплачиваемых отпусков, увольнений или сокращений зарплаты. Такие подсчеты обнародовали аналитики консалтинговой компании McKinsey.

В целом они рассмотрели два варианта развития ситуации и составили два сценария прогноза – оптимистичный и пессимистичный. Согласно пессимистичному сценарию, карантин в Европе продлится все лето. В таком случае, считают в McKinsey, наибольший рост безработицы придется на 2021 год – 11,2%, а 26% всех работающих граждан ЕС и Великобритании (59 млн человек) окажутся под угрозой бедности.

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При этом, по данным специалистов, больше всего в процентном измерении пострадают те, кто работает в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания – 74% всех рабочих мест, или 8,4 млн человек. В количественном измерении антилидерами станут сотрудники сферы торговли, где под угрозой 14,6 млн рабочих мест.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, нужно ли ослаблять карантин ради экономики. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

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А о том, сколько украинцев потеряли работу или доход во время карантина, узнавайте в результатах всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект "Медиа Группы Украина" и исследовательской компании Gradus Research "Градус здоровья Украины. Обратная связь".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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экономика кризис ЕС карантин бедность безработица коронавирус безработные бедняки

Источник: Сегодня

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