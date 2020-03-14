Из-за коронавируса Apple закрывает все свои магазины за границами Китая

Также компания пожертвует 15 млн долларов на борьбу с вирусом

В связи с распространением коронавируса компания Apple закроет все магазины на карантин до 27 марта, при этом онлайн-магазины продолжат работу. Об этом генеральный директор компании Тим Кук написал на своей странице в Twitter.

Также Кук уточнил, что на борьбу с инфекцией Apple пожертвует 15 млн долларов.

"На своих рабочих местах и в наших общинах мы должны делать все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса Covid-19. Apple временно закрывает все магазины за пределами материкового Китая до 27 марта и предоставит 15 миллионов долларов для помощи в преодолении мирового кризиса", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее мы писали, что пятерка крупнейших технологических гигантов, среди которых и компания Apple, за один день потеряла в стоимости совокупно 416,63 млрд долларов из-за пандемии коронавируса и экономической неопределенности.

Кроме этого, из-за коронавируса Apple отменила презентацию iPhone SE 2 и нового iPad, которая должна была пройти в конце марта в присутствии не менее тысячи человек.

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