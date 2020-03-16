Из-за коронавируса в Украине могут подорожать продукты – эксперт

Из-за коронавируса в Украине подорожают продукты. Об этом сайту "Сегодня" рассказала Екатерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации.

Коронавирус уже оказывает влияние на экономическую деятельность и бизнес в Украине. Прекратилось сотрудничество с Китаем, на очереди Европа. Это приведет к тому, что многие люди потеряют работу, большая часть мелкого и среднего бизнеса просто закроется, считает Зверева. Стоит ожидать, что начнут дорожать импортные товары, а также импортные комплектующие, которые используются в производстве.

"На фоне снижения доходов населения упадет спрос на товары не первой необходимости. Это касается и продуктов питания. Например, экзотических овощей, фруктов, орехов и ягод. Банан всегда можно заменить отечественным яблоком – спрос на отечественную продукцию, скорее всего возрастет, что повлияет на повышение цен на украинскую продукцию на внутреннем рынке. Если доходы потребителей упадут, то спрос на традиционные продукты ‘’борщевого набора возрастет", – рассказала Екатерина Зверева.

В то же время при самом позитивном сценарии развития событий, на мировом рынке украинская продукция станет более конкурентоспособной, считает эксперт.

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Напомним, 11 марта Кабмин ввелобщенациональный карантин, который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля. На данный момент в Украине зарегистрирован один случай заражения коронавирусом. Инфицирование было диагностировано в Черновцах, у мужчины, который вернулся в Украину из Италии.

Подробней о карантине в Украине в сюжете "Сегодня":

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