Из-за пандемии в мире заметно подешевела еда – ООН

Мировые цены на продовольствие в марте резко снизились из-за сокращения спроса, связанного с пандемией COVID-19, а также из-за падения мировых цен на нефть. Об этом сообщила ФАО – продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Так, индекс продовольственных цен ФАО в марте составил 172,2 пункта – на 4,3 пункта ниже, чем в феврале.

"Падение цен обусловлено, главным образом, факторами в области спроса, а не предложения, а на факторы спроса влияют ухудшающиеся перспективы в экономике", – заявил старший экономист ФАО Абдолреза Аббассиан.

Индекс продовольственных цен ФАО – это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

Наибольшее падение произошло в индексе цен на сахар – на 19,1% по сравнению с февралем. Среди причин – снижение спроса на потребление вне дома. Это связано с мерами по самоизоляции во многих странах, а также уменьшение спроса со стороны производителей этилового спирта в связи с резким падением цен на сырую нефть.

Индекс цен на растительные масла за месяц снизился на 12%. Причиной стало падение цен на пальмовое масло вслед за снижением стоимости сырых минеральных масел и ростом неопределенности последствий пандемии для рынков растительных масел в мире. Этой же тенденции последовали и цены на соевое и рапсовое масла, отмечается в пресс-релизе.

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"За последний месяц цены на нефть упали более чем вдвое, и это оказывает серьезное понижающее воздействие на биотопливо, которое является важным источником спроса на рынках сахара и растительных масел", – отметил аналитик ФАО Питер Тенес.

Индекс цен на молочную продукцию опустился на 3% из-за снижения котировок и глобального спроса на импорт обезжиренного и цельного сухого молока. Это связано с нарушениями в цепях поставки молочной продукции из-за ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения COVID-19.

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Индекс цен на зерновые в марте снизился на 1,9% по сравнению с февралем и практически вернулся на уровень марта 2019 года.

"Снизились мировые цены на пшеницу, поскольку эффект от крупных глобальных поставок и благоприятных видов на урожай в целом перевесил эффект от роста импортного спроса со стороны Северной Африки и некоторых небольших ограничений на экспорт. Цены на кукурузу снизились из-за значительного предложения и существенного ослабления спроса со стороны сектора биотоплива", – отмечают аналитики.

В то же время мировые цены на рис, наоборот, растут третий месяц подряд в связи с созданием запасов из-за опасений по поводу пандемии и сообщений о возможности введения Вьетнамом запрета на экспорт. Но правительство страны это опровергает.

Индекс цен на мясо сократился на 0,6% из-за снижения международных котировок на баранину и говядину. При этом котировки на свинину выросли из-за всплеска мирового спроса, а также затруднений в работе перерабатывающих предприятий в связи с ограничениями на перемещение рабочих.

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