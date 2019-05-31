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Из-за переноса реформы энергорынка Украина может потерять финансовую поддержку

31 мая, 23:30

Уже несколько раз некоторые парламентарии предлагали отложить запуск энергорынка


Из-за переноса реформы энергорынка Украина может потерять финансовую поддержку ЕС и МВФ. По соглашению с Евросоюзом энергореформа должна заработать в этом году. Если этого не произойдет мы не получим два с половиной миллиарда долларов макрофинансовой помощи от ЕС и еще полмиллиарда евро от МВФ.

Два года назад приняли закон о запуске нового энергорынка.

"Было принято волевое решение с 1 января ввести первый этап. И было очень много опасений. И вот работаем пятый месяц, проблемы были решены и нет никаких угроз", – говорит Иван Плачков, энергетический эксперт.

На первом этапе энергореформы облэнерго прекратили продавать свет. Появилось почти четыреста пятьдесят новых поставщиков. Благодаря конкуренции между ними крупные предприятия уже получили более дешевую электроэнергию. По закону, 1 июля должен стартовать второй этап энергетической реформы.

Преимущества Европейской модели энергорынка должны почувствовать все украинцы. Однако, уже несколько раз некоторые парламентарии предлагали отложить запуск энергорынка. Но до голосования дело не дошло.

Эксперты предупреждают, из-за отсрочки введения энергорынка МВФ и Всемирный банк могут отказаться помогать Украине. Отсрочки боятся и шахтеры государственных горных предприятий.

"Мы получим рост задолженности по заработным платам и забастовки в первую очередь на шахтах. Именно введение закона о рынке электроэнергии должно урегулировать цену на уголь для государственных шахт в пользу шахтерских коллективов", – говорит Михаил Волынец, председатель независимого профсоюза горняков Украины.

Введение энергетического рынка способствовало бы объединению энергетической системы Украины с европейской. Тогда, в случае аварии, мы получили бы помощь из-за рубежа. Пока наша энергосистема соединена только с белорусской и российской.

Ранее мы писали, что реформа энергорынка в Украине находится под пристальным вниманием Евросоюза.

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Тег Украина, энергорынок, рынок электроэнергии

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