Рынок электроэнергии должен заработать вовремя – эксперты

По закону, полноценный запуск рынка электроэнергии должен состояться 1 июля

Рынок электроэнергии должен заработать вовремя. Об этом говорят ключевые участники энергорынка и эксперты отрасли. Не первый раз в стенах парламента пытаются рассмотреть вариант переноса даты запуска европейской модели рынка в Украине.

Запустить новый энергорынок позже сегодня в очередной раз предложили парламентарии. Однако на голосование соответствующий законопроект так и не попал. На отсрочке настаивают и в СБУ. Накануне исполняющий обязанности главы ведомства направил письма с предупреждениями о рисках внедрения энергорынка Андрею Парубию и Владимиру Гройсману.

По закону, полноценный запуск рынка электроэнергии должен состояться 1 июля. Представители ключевых предприятий "Укрэнерго" и "Энергорынок", от которых будет зависеть работа нового энергорынка, заявили: к этой дате будут готовы. Уже тестируют программное обеспечение. О готовности говорят и в генерирующих компаниях.

"Закон был принят. У всех было достаточно времени, чтобы подготовиться. Эти страшилки, которые звучат, они опять же в моем профессиональном понимании не находят никакого подтверждения. Я постоянно интересуюсь у своих специалистов: мы готовы действительно? Наши коллеги готовы? Готовы. Есть определенные еще там недороботки, есть определенная потребность в совершенствовании. Это усовершенствование надо будет делать после того, как заработает эта модель", – говорит Юрий Недашковский, президент НАЭК "Энергоатом".

С запуском нового энергорынка цена на электроэнергию перестанет быть регулируемой. Потребители смогут выбирать поставщика с более низким тарифом и качественными услугами. Эксперты говорят, реформа будет способствовать обновлению всей энергетической системы Украины.

"Рынок электроэнергии, он когда запустится, будет много еще разных моментов, которые надо будет решать, решать, но опять же – откладывать ... Мы просто себя дальше обрекаем на то, что наша система в целом будет и дальше деградировать. Это касается и линий электропередач, и оборудования, просто надо банально модернизировать. И в том числе энергорынок запускается с такой целью", – говорит Юрий Корольчук, энергетический эксперт.

Внедрение новой модели энергорынка является одним из условий вхождения Украины в Европейский Союз. Перенос реформы может повлиять на сотрудничество с МВФ и Всемирным банком.

Ранее мы писали, что реформа энергорынка в Украине находится под пристальным вниманием Евросоюза.

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