Избежание двойного налогообложения со Швейцарией: Рада приняла важное решение

Фото: Верховная Рада Украины

Верховная Рада на заседании в среду, 18 сентября, ратифицировала протокол между правительствами Украины и Швейцарии о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения относительно налогов на доходы и капитал.

Проект закона № 0004, который внесли в парламент 10 сентября, поддержали 307 народных депутатов.

В заключении Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества от 16 сентября говорится, что в процессе переговоров со швейцарской стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в конвенцию:

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увеличение размера ставок налогообложения процентов и роялти;

дополнение новой статьей относительно совершенствования процедуры взаимного согласования между уполномоченными органами сторон в части правильного применения положений международного договора, в частности, в интересах налогоплательщика;

новая редакция статьи по обмену информацией, которой предусматривается значительное расширение возможностей сторон по обмену налоговой информацией;

нормы по применению права на получение преимуществ.

Профильный комитет также отмечает, что реализация закона не потребует дополнительного бюджетного финансирования.

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Напомним, в январе 2019 года Украина и Швейцария подписали во время форума в Давосе протокол о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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