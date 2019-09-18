Избежание двойного налогообложения со Швейцарией: Рада приняла важное решение

Верховная Рада на заседании в среду, 18 сентября, ратифицировала протокол между правительствами Украины и Швейцарии о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения относительно налогов на доходы и капитал.
Проект закона № 0004, который внесли в парламент 10 сентября, поддержали 307 народных депутатов.
В заключении Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества от 16 сентября говорится, что в процессе переговоров со швейцарской стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в конвенцию:
- увеличение размера ставок налогообложения процентов и роялти;
- дополнение новой статьей относительно совершенствования процедуры взаимного согласования между уполномоченными органами сторон в части правильного применения положений международного договора, в частности, в интересах налогоплательщика;
- новая редакция статьи по обмену информацией, которой предусматривается значительное расширение возможностей сторон по обмену налоговой информацией;
- нормы по применению права на получение преимуществ.
Профильный комитет также отмечает, что реализация закона не потребует дополнительного бюджетного финансирования.
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Напомним, в январе 2019 года Украина и Швейцария подписали во время форума в Давосе протокол о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.
Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады
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