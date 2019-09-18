Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,76
27,31

Избежание двойного налогообложения со Швейцарией: Рада приняла важное решение

18 сентября, 13:53

Народные депутаты поддержали ратификацию протокола

Фото: Верховная Рада Украины

Фото: Верховная Рада Украины

Верховная Рада на заседании в среду, 18 сентября, ратифицировала протокол между правительствами Украины и Швейцарии о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения относительно налогов на доходы и капитал.

Проект закона № 0004, который внесли в парламент 10 сентября, поддержали 307 народных депутатов.

В заключении Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества от 16 сентября говорится, что в процессе переговоров со швейцарской стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в конвенцию:

Реклама

  • увеличение размера ставок налогообложения процентов и роялти;
  • дополнение новой статьей относительно совершенствования процедуры взаимного согласования между уполномоченными органами сторон в части правильного применения положений международного договора, в частности, в интересах налогоплательщика;
  • новая редакция статьи по обмену информацией, которой предусматривается значительное расширение возможностей сторон по обмену налоговой информацией;
  • нормы по применению права на получение преимуществ.

Профильный комитет также отмечает, что реализация закона не потребует дополнительного бюджетного финансирования.

В тренде
Рынок земли в Украине: какие ограничения и компенсации хотят установить

Читайте также – Рада приняла закон об уменьшении давления на бизнес

Напомним, в январе 2019 года Украина и Швейцария подписали во время форума в Давосе протокол о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

налоги Швейцария Верховная Рада налогообложение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммы
Во сколько обошелся бюджету День Независимости от Зеленского: названы суммыЭкономика
Переговоры с МВФ о новой программе: Гончарук раскрыл детали
Переговоры с МВФ о новой программе: Гончарук раскрыл деталиЭкономика
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дня
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дняЭкономика
Рынок электроэнергии в Украине: как покупать киловатты по более низкой цене
Рынок электроэнергии в Украине: как покупать киловатты по более низкой ценеЭкономика
На форуме
На форуме "YES" заявили, что одним из главных достижений Украины стал запуск энергорынкаУкраина
Миссия МВФ: каких реформ потребуют от Украины в обмен на кредит
Миссия МВФ: каких реформ потребуют от Украины в обмен на кредитЭкономика

Новости партнеров

Loading...