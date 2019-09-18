Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,76
27,31

Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

18 сентября, 09:45

Парламент должен принять ряд важных законопроектов в экономической и политической сферах

В среду, 18 сентября, согласно повестке дня, состоится утреннее заседание второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва. Народные депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов. В частности, это:

Реклама

  • Проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в целом в качестве закона проекта закона об особой процедуре отстранения президента от поста (импичменте) №1012-П.
  • Проект закона о внесении изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде" (относительно начала работы суда) №1025.
  • Проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс об уменьшении давления на бизнес №1080.

Также будут рассмотрены законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию №1050 и законопроект о внесении изменений в некоторые законы в сфере использования ядерной энергии №1084.

В тренде
Экс-депутат Госдумы рассказал, сколько стоит россиянам война против Украины

Кроме того, украинский парламент намерен ратифицировать протоколы с правительствами Швейцарии и Турции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, капитал и имущество.

О том, как проходили прошлые пленарные заседания парламента, что приняли депутаты и какие законы рассматривали – читайте смотрите на сайте "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Турция Швейцария Рада Верховная Рада импичмент двойное налогообложение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как не попасться на крючок Путина: Елисеев дал советы Зеленскому по
Как не попасться на крючок Путина: Елисеев дал советы Зеленскому по "формуле Штайнмайера"Политика
В Нацбанке назвали главную цель атак на Гонтареву
В Нацбанке назвали главную цель атак на ГонтаревуПолитика
Богдан допускает, что может занять место Кличко
Богдан допускает, что может занять место КличкоУкраина
Зеленский назвал три главные темы встречи
Зеленский назвал три главные темы встречи "Нормандской четверки"Политика
Лукашенко назвал страну, без которой нельзя урегулировать конфликт на Донбассе
Лукашенко назвал страну, без которой нельзя урегулировать конфликт на ДонбассеПолитика
Зеленский обратился к миссии ОБСЕ относительно ситуации на Донбассе
Зеленский обратился к миссии ОБСЕ относительно ситуации на ДонбассеДонбасс

Новости партнеров

Loading...