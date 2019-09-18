Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

Парламент должен принять ряд важных законопроектов в экономической и политической сферах

В среду, 18 сентября, согласно повестке дня, состоится утреннее заседание второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва. Народные депутаты планируют рассмотреть ряд законопроектов. В частности, это:

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Проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в целом в качестве закона проекта закона об особой процедуре отстранения президента от поста (импичменте) №1012-П.

Проект закона о внесении изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде" (относительно начала работы суда) №1025.

Проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс об уменьшении давления на бизнес №1080.

Также будут рассмотрены законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию №1050 и законопроект о внесении изменений в некоторые законы в сфере использования ядерной энергии №1084.

Кроме того, украинский парламент намерен ратифицировать протоколы с правительствами Швейцарии и Турции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, капитал и имущество.

О том, как проходили прошлые пленарные заседания парламента, что приняли депутаты и какие законы рассматривали – читайте смотрите на сайте "Сегодня".

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