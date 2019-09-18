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Рада приняла закон об уменьшении давления на бизнес

18 сентября, 11:56

Документ во втором чтении поддержали 347 народных депутатов

Фото: Верховная Рада Украины

Фото: Верховная Рада Украины

Верховная Рада на заседании в среду, 18 сентября, приняла в целом законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс (УК) и Уголовный процессуальный кодекс (УПК) относительно уменьшения давления на бизнес (№ 1080).

Документ во втором чтении поддержали 347 народных депутатов.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 29 августа и определен президентом Владимиром Зеленским как неотложный. 10 сентября депутаты поддержали его в первом чтении.

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"Законопроект направлен на устранение практики применения ст. 205 УК Украины как инструмента злоупотреблений и способом, который не соответствует цели уголовной ответственности, а также на гуманизацию уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов", – говорится в пояснительной записке.

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Новости "Сегодня" писали, что новая Верховная Рада собирается принять ряд законов, которые упростят работу бизнеса и не позволят правоохранителям кошмарить предпринимателей по надуманным поводам.

Подробнее читайте в нашей статье – Кнут и пряник для бизнеса: отмена наказаний за фиктивное предпринимательство и объединение ЕСВ с налогом на доходы физлиц

Мы также сообщали, что Зеленский объявил курс на вывод бизнеса из тени. Он поднял вопрос легальности казино и добычи янтаря:

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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Источник: Сегодня

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