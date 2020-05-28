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Кабмин готовит публичную презентацию программы выхода из коронакризиса

28 мая, 20:21

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

В Офисе президента рассказали, что программу презентуют общественности на следующей неделе

Кабмин, который обратился в структуру Всемирного банка для получения 350 млн долларов кредита, дополняет и дорабатывает программы выхода Украины из экономического кризиса после пандемии коронавируса. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, пишет УНН.

"Правительство готовит программы выхода из экономического кризиса после эпидемии. В частности, речь идет о рефинансировании бизнеса, помощи по безработице", – отметили в пресс-службе Офиса президента, ссылаясь на слова главы Кабмина. Там добавили, что презентация состоится на следующей неделе.

При этом президент Зеленский сказал, что экономических решений, по его мнению, для выхода из эпидемии сегодня недостаточно.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство с помощью экспертов, ученых и бизнес-ассоциаций разработало программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19.

Полный документ на заседании правительства представил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко. Однако для обсуждения общественностью программа будет опубликована несколько позже.

О том, что делается для поддержки бизнеса в Украине и в других странах, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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правительство карантин Владимир Зеленский коронавирус Денис Шмыгаль

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