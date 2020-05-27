Кабмин представил программу выхода из коронакризиса: что прописали

Правительство с помощью экспертов, ученых и бизнес-ассоциаций разработало программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19. Об этом, открывая заседание правительства, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, документ начали готовить сразу после начала карантина и работали над ним более 6 недель, и теперь он предлагается для публичного обсуждения.

"Мы привлекли десятки, а именно более 90 разработчиков из лучших аналитических центров страны, десятки бизнес-ассоциаций и отдельных компаний (в том числе из малого и среднего бизнеса). Среди них и Торгово-промышленная палата Украины, и Союз украинских предпринимателей, и Украинский союз промышленников и предпринимателей, Европейская бизнес-ассоциация, Ассоциация газодобывающих компаний Украины, Украинский клуб аграрного бизнеса, Аналитический центр им. Разумкова, Институт экономики прогнозирования НАН Украины, Аналитический центр EasyBusiness, DIXI Group, Аналитический центр CASE Украина и еще десятки других субъектов. Поэтому обычно говорить, что это исключительно Правительственная стратегия – это преувеличение, ведь это стратегия лучших экспертов, бизнесменов, ученых, аналитиков", – отметил глава Кабмина.

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Он отметил, что красной линией, проходящей через всю программу, стал принцип приоритета украинского производителя, который платит налоги и создает рабочие места в Украине.

"Именно поэтому первая часть программы называется защита украинских товаров, работ, услуг от их импортных альтернатив. Здоровый экономический национализм – это стратегия многих стран, и мы также будем двигаться в этом направлении", – сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что Украина будет использовать весь спектр инструментов ВТО и ГАТТ для защиты своих предприятий. Каждая отрасль в подготовленной стратегии имеет два обязательных параметра. Речь идет о доступе к финансам и о доступе к рынкам.

"Приведу пример: если мы говорим о поддержке небольших бизнесов, то это программы доступных кредитов, запуск грантовых программ, расширение участия в государственных закупках, а также всесторонняя помощь по выходу на внешние рынки", – сказал он.

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Кроме того, сейчас Кабмин обсуждает уменьшение налоговой нагрузки для малого и среднего бизнеса, а также "регуляторную гильотину".

"Наш успех будет показательным, когда простые ФЛП больше не будут нуждаться в помощи бухгалтеров при заполнении документов, а Украина войдет в ТОП-30 стран мира в вопросе легкости администрирования налогов. Это наша цель, это очень важно – максимально упростить работу малому бизнесу, особенно микро-бизнесу", – подчеркнул Шмыгаль.

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Полный документ на заседании правительства представил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

"Программой предусмотрена реализация около 230 мероприятий, многие из которых уже введены. Инициативы направлены на улучшение доступа к финансам, доступа к рынкам, совершенствование регулирования, содействие модернизации, устойчивому развитию отраслей и борьбу с безработицей", – отметил министр.

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Программа поделена на три раздела. Так, первый раздел содержит краткосрочные инициативы в ответ на COVID-19:

обеспечение безопасного функционирования экономики;

поддержка отраслей экономики и защиту их товаров, работ и/или услуг от их импортных альтернатив, которые поставляются на территорию Украины, с учетом международных договоров и обязательств Украины.

Для поддержки экономики были разработаны меры по шести секторам: промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии, сфера услуг (торговля, гостинично-ресторанное дело, образование, креативные индустрии, личные услуги).

По словам министра Петрашко, поддержка отраслей экономики должна сопровождаться внедрением общих функциональных мероприятий, которые усилят секторальные инициативы. Функциональные направления включают поддержку малого и среднего бизнеса, стимулирование международной торговли, привлечение инвестиций, развитие инноваций, развитие рынка труда, разумное регулирование экономической деятельности.

По решению заседания правительства, полная версия программы будет обнародована в трехдневный срок.

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