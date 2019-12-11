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Кабмин изменил правила для рекламы банков, страховщиков и стройкомпаний: детали

11 декабря, 15:57

Норма, которая обязывает проверять лицензии рекламируемых компаний, остается

/ Фото: Кабинет министров Украины

Правительство отменило обязательство зачитывать номер лицензий и других данных в радиорекламе для банков, страховых и строительных компаний, начиная с 2020 года. Об этом в Twitter сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет, который ранее сообщил, что украинцы смогут общаться с госорганами через мессенджеры.

"Во-первых, эта отмена не значит, что компании без лицензии смогут рекламироваться. Норма, которая обязывает площадки проверять лицензию, остается. Во-вторых, эта норма, может, и имела смысл 20 лет назад, но сейчас, в эпоху Гугла, совсем устарела", – написал он.

При этом Дубилет отметил, что из-за скорости чтения все равно часто ничего нельзя разобрать.

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"Согласовали это изменение с Минюстом, Минэко, Минфином и другими органами – и проголосовали", – добавил он.

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Ранее сообщалось, что украинские банки будут обязаны раскрыть полную информацию об услугах. Это предусматривают новые нормы, которые утвердил Национальный банк Украины (НБУ). Новшества касаются информации в рекламе и на сайтах, а также рассмотрения банками обращений потребителей.

В целом НБУ дает финансовым учреждениям шесть месяцев для адаптации к новым правилам. При этом уже с марта все банки должны будут предоставлять исчерпывающую информацию об услугах на веб-сайте в едином унифицированном формате.

Кроме того, НБУ разрешил банкам обслуживать украинцев по загранпаспортам. Подробнее – в нашем сюжете:

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банки реклама лицензия страховые компании Дмитрий Дубилет

Источник: Сегодня

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