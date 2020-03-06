Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Кабмин может внести изменения в закон о труде

6 марта, 10:31

Виктория Подолянец

На сайте парламента изменился статус документа, который регулирует трудовые отношения

Правительство отозвало законопроект №2708 о труде, который разработал прежний Кабмин для замены устаревшего Кодекса законов о труде. Такая информация указана в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Напомним, в Украине действует Кодекс законов о труде, принятый в 1971 году и менявшийся за последние годы десятки раз. Правительство хотело заменить его новым законом "О труде".

Экс-министр экономики Тимофей Милованов, который был одним из главных разработчиков законопроекта, настаивал, что новый закон призван вывести трудовые отношения в легальную плоскость.

Реклама

Документ предусматривал переход на письменную форму фиксации трудовых отношений; внедрение семи видов трудовых договоров и гибкого режима работы (фриланс, дистанционная работа), введение компенсации за увольнение сотрудника по желанию работодателя. В целом, законопроект предусматривал новые механизмы для начисления страхового стажа, необходимый для пенсии.

В тренде
Доллар снизился, евро пытается подрасти: курс НБУ

Сейчас, по данным Минэкономики, из 28,5 млн украинцев работоспособного возраста легально работают только 12,8 млн. Как поощрить платить налоги фрилансеров или нянь, власти пока не придумали. И признают: один лишь закон о труде не выведет трудовые отношения из тени. В целом это задача налоговой реформы.

Напомним, налоговую реформу в Украине планируют провести в 2020 году. Как ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, новое налоговое законодательство должно заработать с 2021 года.

Видео: president.gov.ua

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

работа правительство трудоустройство Трудовой кодекс рынок труда труд трудовая миграция

Источник: Левый берег

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Индексацию пенсий могут перенести с марта на более отдаленную перспективу
Индексацию пенсий могут перенести с марта на более отдаленную перспективуЭкономика
Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валют
Смена Кабмина: что будет с экономикой и курсом валютЭкономика
"Выходим из ямы": в НБУ озвучили прогнозы на 2020 годЭкономика
После индексации пенсионеры получат ощутимую прибавку к выплатам: детали
После индексации пенсионеры получат ощутимую прибавку к выплатам: деталиЭкономика
Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробности
Части пенсионеров хотят доплачивать по 500 гривен: Гончарук озвучил подробностиЭкономика
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку земли
Премьер-министр Шмыгаль озвучил свое отношение к рынку землиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...