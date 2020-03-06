Кабмин может внести изменения в закон о труде

Правительство отозвало законопроект №2708 о труде, который разработал прежний Кабмин для замены устаревшего Кодекса законов о труде. Такая информация указана в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Напомним, в Украине действует Кодекс законов о труде, принятый в 1971 году и менявшийся за последние годы десятки раз. Правительство хотело заменить его новым законом "О труде".

Экс-министр экономики Тимофей Милованов, который был одним из главных разработчиков законопроекта, настаивал, что новый закон призван вывести трудовые отношения в легальную плоскость.

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Документ предусматривал переход на письменную форму фиксации трудовых отношений; внедрение семи видов трудовых договоров и гибкого режима работы (фриланс, дистанционная работа), введение компенсации за увольнение сотрудника по желанию работодателя. В целом, законопроект предусматривал новые механизмы для начисления страхового стажа, необходимый для пенсии.

Сейчас, по данным Минэкономики, из 28,5 млн украинцев работоспособного возраста легально работают только 12,8 млн. Как поощрить платить налоги фрилансеров или нянь, власти пока не придумали. И признают: один лишь закон о труде не выведет трудовые отношения из тени. В целом это задача налоговой реформы.

Напомним, налоговую реформу в Украине планируют провести в 2020 году. Как ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, новое налоговое законодательство должно заработать с 2021 года.

Видео: president.gov.ua

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