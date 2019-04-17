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Кабмин направил 200 миллионов гривен на новый аэропорт

Сегодня, 20:47

Соответствующее распоряжение приняло правительство

Фото: пресс-центр НБУ

Кабинет министров Украины направил 200 млн гривен на проектирование нового аэропорта "Приднепровье".

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на соответствующие документы.

Согласно распоряжению, средства направлены Государственному агентству инфраструктурных проектов на проектирование нового аэропорта в Днепропетровской области.

В пояснительной записке говорится, что Агентство имеет достаточный опыт реализации проектов инфраструктуры аэропортов в рамках подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

В свою очередь министр финансов Владимир Омелян написал на своей странице в Facebook, что Госагентство инфраструктурных проектов "приступает к проектированию и строительству аэропорта в Днепропетровской области".

Напомним, в ноябре 2018 года председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов заявил, что новый аэропорт Днепра может быть построен не в самом областном центре, а около административной границы Днепропетровской и Запорожской областей – возле поселка Соленое. На новый проект из госбюджета хотят получить 1 миллиард гривен.

По данным Госавиаслужбы, в 2019 году пассажиропоток в аэропортах Украины продолжил расти. Количество пассажиров, которые воспользовались услугами украинских аэропортов в январе-марте 2019 года, увеличилось на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 4,42 млн человек.

При этом развиваются региональные аэропорты. В частности, только в марте пассажиропоток в международном аэропорту "Львов" увеличился на 59,2% по сравнению с мартом прошлого года и составил 133,9 тыс. человек.

15 марта аэропорт Ужгорода возобновил работу после трехлетнего перерыва. Работу воздушной гавани "запустили" президент Петр Порошенко и министр инфраструктуры Владимир Омелян:


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Тег аэропорт, авиа, аэропорты, Кабинет министров, Днепропетровская область, Омелян, Владимир Омелян

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