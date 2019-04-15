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Сколько пассажиров обслужили аэропорты Украины: появились итоги

Сегодня, 17:25

По данным Госавиаслужбы, за три месяца показатель увеличился на 21,8%

Международный аэропорт "Борисполь" начал эксплуатацию терминала F. Фото: Госпогранслужба / Facebook
Международный аэропорт "Борисполь" начал эксплуатацию терминала F. Фото: Госпогранслужба / Facebook.

Количество пассажиров, которые воспользовались услугами украинских аэропортов в январе-марте 2019 года, увеличилось на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 4,42 млн человек.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной авиационной службы Украины.

По данным ведомства, пассажиропоток на международных линиях увеличился на 23,8% – до 3,92 млн человек.

При этом украинские авиакомпании увеличили перевозку пассажиров на 12% – до 2,36 млн человек, в том числе на международных линиях – на 12,4%, до 2,12 млн человек.

Напомним, по итогам января-февраля количество пассажиров, которые воспользовались услугами украинских аэропортов, увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 2,814 млн человек.

В свою очередь британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов в Восточной Европе, в котором на третьем месте расположился международный аэропорт "Борисполь".

Также сообщалось, что "Борисполь" 31 марта начал эксплуатацию терминала F.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:

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Тег авиа, аэропорты, пассажиропоток, госавиаслужба

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Источник:

УНИАН

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