Львовский аэропорт резко нарастил пассажиропоток
В марте услугами аэропорта воспользовались почти 134 тыс. человек
Пассажиропоток в международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого в марте 2019 года увеличился на 59,2% по сравнению с мартом прошлого года и составил 133,9 тыс. человек.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на странице в Facebook.
Количество обслуженных рейсов в марте выросло на 31,3% – до 1292, из которых внутренних – 216, а международных – 1076.
При этом сообщается, что по итогам января-марта 2019 года аэропорт увеличил пассажиропоток до 369,4 тыс. человек (+53,5% по сравнению с первым кварталом 2018-го).
Напомним, в январе 2019 года во львовском аэропорту самолет авиакомпании Turkish Airlines, направлявшийся в Стамбул, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших не было. Воздушное судно также не получило повреждений.
В начале марта гражданин Израиля хотел ввезти в Украину зубных имплантов на полтора миллиона гривен. Его задержали в международном аэропорту "Львов".
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