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Львовский аэропорт резко нарастил пассажиропоток

Сегодня, 13:42

В марте услугами аэропорта воспользовались почти 134 тыс. человек

Фото: международный аэропорт "Львов" / Facebook
Фото: международный аэропорт "Львов" / Facebook.
Львовский аэропорт резко нарастил пассажиропоток //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/33b/1e3/5ca33b1e34597.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/33b/1e3/5ca33b1e34597.jpg Запад В марте услугами аэропорта воспользовались почти 134 тыс. человек

Пассажиропоток в международном аэропорту "Львов" им. Данила Галицкого в марте 2019 года увеличился на 59,2% по сравнению с мартом прошлого года и составил 133,9 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на странице в Facebook.

Количество обслуженных рейсов в марте выросло на 31,3% – до 1292, из которых внутренних – 216, а международных – 1076.

При этом сообщается, что по итогам января-марта 2019 года аэропорт увеличил пассажиропоток до 369,4 тыс. человек (+53,5% по сравнению с первым кварталом 2018-го).

Данные: международный аэропорт "Львов" / Facebook
Данные: международный аэропорт "Львов" / Facebook

Напомним, в январе 2019 года во львовском аэропорту самолет авиакомпании Turkish Airlines, направлявшийся в Стамбул, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших не было. Воздушное судно также не получило повреждений.

В начале марта гражданин Израиля хотел ввезти в Украину зубных имплантов на полтора миллиона гривен. Его задержали в международном аэропорту "Львов".


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Тег аэропорт, Львов, пассажиропоток

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