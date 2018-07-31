Кабмин нашел советников для продажи ОПЗ и "Президент-отеля"

Сегодня, 10:16

Выбрать инвестиционных консультантов нужно еще для 19 госпредприятий

Фото: Minami Himemiya
Фото: Minami Himemiya

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) провел первые конкурсы по определению инвестиционных советников для трех объектов большой приватизации – ОАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), ЗАО "Президент-отель" и ЧАО "Индар". Об этом заявил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает пресс-служба правительства.

По словам Саенко ОПЗ к приватизации будет готовить компания Pericles Global Advisory, "Президент-отель" и "Индар" – "Конкорд Консалтинг", которая входит в группу Concord Capital.

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Министр напомнил, что всего в списке "большой приватизации" на 2018 год находятся 23 объекта.

"Нам остается еще для 19 предприятий выбрать советников и начать процесс их подготовки к приватизации. Уже во вторник, 31 июля, будем выбирать советников для следующих трех предприятий – ОАО "Объединенная горно-химическая компания", ГП "Завод Электротяжмаш" и ГП "Угольная компания "Краснолиманская", – добавил Саенко.

Как известно, приватизация объектов государственной собственности – одно из требований Международного валютного фонда для предоставления денежного транша. Согласно данным Министерства экономического развития и торговли, в 2016 году в Украине из 3460 государственных предприятий 608 оказались убыточными, а 1666 – полностью не работали.

На 2018 год в госбюджете запланировали доход в размере 22,5 млрд грн. Позже и.о. председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров сообщил о снижении ожиданий от продажи госпредприятий до 21,3 млрд грн. Но, в Министерстве финансов к таким цифрам отнеслись скептически. Экс-министр финансов Александр Данилюк заявлял, что столько поступлений от приватизации получить не удастся.

Более подробно о том, чего ожидать от приватизации в 2018 году, читайте в материале сайта "Сегодня": Приватизация в Украине: миллиардные доходы или дыра в бюджете.
приватизация, опз, саенко, Индар, Президент-Отель

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Источник:

"Сегодня"

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