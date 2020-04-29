Кабмин назначил нового главу Государственной налоговой службы

Кабинет министров на заседании назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Напомним, 24 апреля руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов были уволены со своих должностей.

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль заявил, что увольнение глав Таможенной и Налоговой служб связано с тем, что ведомства не справились со своими функциями по наполнению бюджета и теперь Кабинет министров будет менять подход к новым назначениям – в приоритете будут эффективные команды, а не только руководители. Об этом написал в Facebook

Чтобы ускорить новые назначения, Кабмин принял постановление, что председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы теперь смогут назначить без конкурса – просто заключив с ними контракт. Конкурс на эту должность планируют провести уже после карантина.

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