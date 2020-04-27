Шмыгаль прокомментировал увольнение руководителей таможни и налоговой

Сейчас ситуация требует комплексного подхода, а не просто увольнение топ-чиновников, сказал премьер

Увольнение глав Таможенной и Налоговой служб связано с тем, что ведомства не справились со своими функциями по наполнению бюджета и теперь Кабинет министров будет менять подход к новым назначениям – в приоритете будут эффективные команды, а не только руководители. Об этом написал в Facebook премьер-министр Дмитрий Шмыгаль.

"На последнем заседании Кабинет министров принял решение об увольнении глав Таможенной и Налоговой служб. Правительство приняло такие меры, ведь работа таможни и налоговой – это, прежде всего, вопросы экономической безопасности страны. Здесь не может быть никаких оправданий. Бюджет-2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы. Мы видим, что ситуация в 2020 году не улучшилась, и не только из коронакризиса", – отметил он.

Глава правительства подчеркнул, что сейчас ситуация требует комплексного подхода, а не просто увольнение топ-чиновников.

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"Сама по себе замена руководства мало что меняет – нужно более решительно внедрять институциональные изменения. Сейчас Кабинет министров находится в процессе подбора эффективных команд, которые смогут реализовывать эту работу в сложнейшее время", – написал Шмыгаль.

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Премьер также поддержал создание Верховной Радой Временной следственной комиссии (ВСК) по проверке информации о возможных злоупотреблениях в налоговой и на таможне за последние годы.

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"Это и есть реальный "аудит государства", который мы готовы проводить вместе с народными депутатами. В то же время я призываю правоохранительные органы прозрачно провести расследование информации о возможных махинациях в таможенной и налоговой сферах. И поставить точку в этом вопросе", – резюмировал глава правительства.

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Как сообщали новости "Сегодня", 24 апреля руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов были уволены со своих должностей. Первый лишь поблагодарил свою команду, а Верланов рассказал о причинах своего увольнения в программе "Свобода слова Савика Шустера".

В то же время Кабмин принял постановление, что председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы теперь смогут назначить без конкурса – просто заключив с ними контракт. Конкурс на эту должность планируют провести уже после карантина, а пока чиновника выберут по результатам собеседования.

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