Кабмин обнародовал постановление о спецпошлинах на российский газ и дизель

Документ вступает в силу со для его опубликования

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Кабинет министров Украины обнародовал постановление № 624, согласно которому с 1 августа вводится специальная пошлина на дизельное топливо и сжиженный газ, ввезенный из России. Документ был принял на заседании правительства 17 июля.

В документе указано, что с 1 августа 2019 года спецпошлина на дизельное топливо, ввозимое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% таможенной стоимости, а с 1 октября 2019 года – 4%. Пошлина на поставки сжиженного газ с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября – 3%.

"Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует до момента отмены Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины", – отмечается в сообщении.

Речь в этом постановлении идет только о спецпошлинах на автогаз и дизель. При этом 15 мая 2019 года Кабинет министров принял постановление о введении спецпошлин на российские товары с 1 августа, однако этот документ до сих пор не обнародован. Тогда отмечалось, что исключение составит "чувствительный" импорт, такой как уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция.

Ранее глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов отмечал, что решение Кабмина о пошлинах на российские товары не публикуется из-за "затяжной борьбы" в кулуарах.

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